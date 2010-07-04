عراق باید حوزه نجف را پیشتاز حرکتهای اصلاحی خود بداند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام سید حسن ربانی شامگاه شنبه در دیدار رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق گفت: حوزه علمیه نجف از کانونهای اصلی فکری و فرهنگی جهان تشیع و به عنوان میراث بزرگ تشیع همواره مورد توجه است.



رئیس دفتر تبلیغات اسلامی قم ادامه داد: یکی از ضروریات کانون⁯های علمی و فرهنگی در جهان کنونی گسترش ارتباطات فی ما بین است که این مسئله اهمیت ارتباطات حوزه علمیه قم و نجف را دوچندان می⁯کند و باید با حکمت و تدبیر این امر را تبادل کنیم.



ربانی با بیان اینکه دفتر تبلیغات اسلامی همواره گسترش ارتباطات با حوزه علمیه نجف را مورد توجه قرار داده است افزود: برگزاری کنگره علامه بلاغی و علامه محمدحسین کاشف الغطاء که با همکاری اساتید حوزه نجف برگزار شده است حاکی از عمق توجه دفتر تبلیغات اسلامی به حوزه نجف است.



برگزاری کنگره علامه کاشف الغطاء با همکاری حوزه نجف



معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی قم نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه دفتر تبلیغات اسلامی به دنبال گسترش ارتباطات حوزه علمیه قم و نجف است تصریح کرد: در حال حاضر به دنبال برگزاری کنگره علامه محمدحسین کاشف الغطاء و برگزاری نشستهای فرهنگی با همکاری اساتید حوزه نجف هستیم و حتی مقرر شد قسمتی از کنگره کاشف الغطاء در نجف با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی عراقی برگزار شود.



حجت⁯الاسلام احمد مبلغی گفت: معرفی مناسب علامه کاشف الغطاء را می⁯توان معرفی حوزه نجف و بزرگان آن دانست از این رو همکاری در معرفی محققان آشنا با علامه و آثار وی می⁯تواند به گسترش این ارتباطات کمک کند.



برخی جریانات انحرافی از دوران صدام حسین به یادگار مانده است



رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق نیز در این دیدار با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته اظهار داشت: متأسفانه امروز شاهدیم به علت پائین⁯بودن سطح فرهنگی جامعه عراق که از دوران رژیم بعث به یادگار مانده، برخی جریان⁯ها و مکاتب انحرافی فعال شده⁯اند که مقابله با این حرکات و زدودن این خرافات به عنوان یکی از وظایف ما همواره مورد توجه بوده و هست.



حجت⁯الاسلام غلامرضا اباذری ادامه داد: امیدواریم بتوانیم از منشورات و نرم⁯افزارها و تجارب دفتر تبلیغات اسلامی در عراق و به خصوص مرکز المهدی بهره⁯مند شویم تا اعتمادسازی خوبی صورت گیرد.