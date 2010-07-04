ایران برای قهرمانی در کشتی نوجوانان آماده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادر ناظری به خبرنگاران در گرگان افزود: اکنون شرایط تیم ملی خوب است و برای دفاع از عنوان نایب قهرمانی سال گذشته و کسب قهرمانی تلاش می کنیم.

وی توجه و پشتوانه سازی در ورزش را امری ضروری دانست و گفت: برای آنکه در رقابتهای مختلف بین المللی و آسیایی حرف برای گفتن داشته باشیم، باید کشتی نوجوانان را جدی بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: توجه به این رده سنی موجب پشتوانه سازی برای تیمهای ملی می شود و در ارتقای ورزش کشور موثر است.

ناظری بیان داشت: رقابتهای کشتی روز جهانی کودک که به صورت بین المللی برگزار می شود، نه تنها موثر نیست، بلکه باید به آن توجه زیادی شود و ارزش بیشتری برای آن قائل شد.

این مربی تیم ملی در خصوص روند آماده سازی تیم ملی نوجوانان کشور گفت: این روند کادر فنی برای انتخاب نفرات تیم ملی جهت شرکت در رقابتهای قهرمانی آسیا، از رقابتهای قهرمانی کشور در اصفهان آغاز شد و پس از آن رقابتهای گزینشی ازبکستان، انتخابی تیم ملی، رقابتهای ترکیه و اکنون این مسابقات در دستور کار قرار دارد تا بهترین نفرات برای حضور در رقابت‌های تایلند انتخاب شوند.

ناظری گفت: برگزاری رقابتهای کشتی بین المللی روز جهانی کودک که کشتی‌گیرانی از کشورهای صاحب کشتی مانند ترکیه، گرجستان، بلاروس و تاجیکستان در آن شرکت دارند، این شانس را به کشتی‌گیران داخلی داده تا با خارجی ها رقابت کنند و بدون شک این پیکارها به پشتوانه سازی کشتی کمک خواهد کرد.