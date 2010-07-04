به گزارش خبرگزاری مهر، علی دایی در حاشیه اردوی تیم فوتبال پرسپولیس در آلمان با بیان این مطلب افزود: شکر خدا همه چیز خوب است. شرایطی خوب فراهم است تا برنامههای فنی و بدنی خود را پیاده کنیم. بچهها شرایط خوبی پیدا کردهاند. با نظم و انضباط و با انگیزه خوبی تمرینات را دنبال میکنند و مشکلی وجود ندارد.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید براینکه به حواشی و اخباری که پیرامون مدرک مربیگری وی مطرح شده است، توجه ندارد، افزود: به نظرم نباید به این حرف و حدیثها توجه کرد. من باید از آقای محصص تشکر کنم که به خوبی جواب آقایان را داده است. من در کلاس مربیگری A شرکت کردم. دو هفته در این کلاسها حاضر بودم، این شیطنت برخی از خبرنگاران است. وقتی مطلب ندارند بنویسند چنین دروغهایی را برای مردم مینویسند. من در این کلاسها حاضر بودم و دو هفته به خاطر برگزاری اردو از مدرسهایم اجازه گرفتم، کاری که در تمام دنیا اتفاق میافتد و مشکلی هم ایجاد نمیشود.
وی با بیان اینکه "از بابت مدرک مربیگری هیچ مشکلی وجود ندارد و هواداران پرسپولیس نباید گول این شیطنتها را بخورند"، در خصوص حضور یک بازیکن ایرانی - فرانسوی در اردوی سرخپوشان گفت: به هر حال هنوز زود است که در مورد او اظهارنظر کنم. این بازیکن فقط دو روز است که در تمرینات شرکت میکند و مطمئنا نیاز به زمان خواهد داشت.
دایی حضور "بیبیشکوف" مهاجم بلغارستانی که قرار بود به تیم پرسپولیس ملحق شود را منتفی خواند و در خصوص شایعه مخالفتش با تمدید قرارداد کریم باقری گفت: این حرفها شایعه نیست. حرفهای بیمنطقی است که یکی از روزنامهها به آن پرداخته است. متاسفم برای این آقایان آنها دنبال مسائلی میروند که هیچ کس فکرش را هم نمیکند. کریم باقری قبل از پایان فصل با ما تمدید قرارداد کرد. کسی هم که پیشنهاد تمدید را داد، خود من بودم.
وی باقری را "آقا کریم" خطاب کرد و او را یکی از بهترین بازیکنان تیمش خواند و افزود: کریم جز بهترین نفرات ماست و مانند فصل قبل کمک زیادی به من خواهد کرد. او با قدرت در تمرینات حاضر شده و برخلاف فصلهای قبل که کمتر در تمرینات بدنسازی شرکت میکرد، امسال از اردوی سرعین با ما بوده و بسیار خوب تمرین میکند. من متاسفم برای روزنامههایی که وقتی برای انعکاس خبرهای واقعی به مشکل برمیخورند، سعی میکنند خبرهای اشتباه به خورد مردم دهند.
