ظرفیت کاروان اعزامی به سنگاپور تکمیل است/ نگرانی فرهنگی نداریم

کیومرث هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر به المپیکی شدن دو ورزشکار از رشته جودو اشاره کرد و یادآور شد: با قرار گرفتن این دو جودوکار، تعداد ورزشکاران اعزامی به بازی‎های المپیک جهانی نوجوانان به 50 نفر رسید. این حداکثر ظرفیت کاروان ایران برای حضور در این بازی‎ها بود. از این پس ورزشکار جدیدی به فهرست المپیکی‏ها اضافه نخواهد شد.

وی به برنامه‏های در نظر گرفته شده از سوی برگزارکننده نخستین دوره بازی‏های المپیک جهانی نوجوانان سنگاپور اشاره کرد و اظهار داشت: برای برگزاری این دوره از بازی‏ها برنامه‏های فرهنگی زیادی از سوی مسئولان برگزارکننده تدارک دیده شده است که ظاهرا اجرای آنها بخش زیادی از زمان بازی‏ها را به خود اختصاص خواهد داد.

سرپرست کاروان اعزامی به بازی‎های المپیک جهانی نوجوانان تاکید کرد که چگونگی مشارکت ورزشکاران ایرانی در اجرای برنامه‏های فرهنگی در نظر گرفته شده برای این بازی‏ها در راستای سیاست‏های نظام مقدس جمهوری اسلامی صورت خواهد گرفت.

وی گفت: البته از آنجا که این اولین دوره بازی‏های المپیک جهانی نوجوانان است، تجربه زیادی از چگونگی پیگیری بازی‌ها و شرایط اجرای آنها نداریم. به همین دلیل گروهی از سوی کمیته ملی المپیک مامور به کسب اطلاعات جزیی و کامل در این زمینه هستند.

هاشمی با اشاره به برنامه‎هایی که قرار است که در داخل دهکده بازی‏ها انجام شود، ادامه داد: بازی‎های کامپیوتری، نقاشی و بازی‏های بومی و محلی کشورها جزو فعالیت‏های در نظر گرفته شده برای اجرا در داخل دهکده است. برای مشارکت در این برنامه‎ها مشکلی نداریم و حتی حضور در آنها می‎تواند برای ورزشکارانمان مفید و آموزنده هم باشد.

سرپرست کاروان اعزامی به بازی‏های المپیک جهانی نوجوانان در سنگاپور تصریح کرد: در مورد سایر فعالیت‎های فرهنگی هم منتظر نتایج بررسی کمیته ملی المپیک هستیم تا بر اساس آنها برای چگونگی مشارکت نمایندگانمان برنامه ریزی کنیم. در مجموع نگرانی بابت مشارکت فرهنگی در بازی‏های المپیک سنگاپور نداریم. چون مسلم است که بر اساس ارزش‎های دینی، اخلاقی و اعتقادات و باورهای دینی خود عمل خواهیم کرد.

وی از نشست مشترکی که با مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مسئول امور فرهنگی کمیته ملی المپیک داشت خبر داد و گفت: این نشست در راستای برنامه ریزی برای چگونگی حضور فرهنگی برگزار شد که ادامه هم خواهد داشت. باید به گونه‏ای کار کرد که با دست پر در فعالیت‎های فرهنگی حضور داشته باشیم.

کیومرث هاشمی در بخش دیگری از صحبت‎های خود امید مدال آوری کاروان ایران در سنگاپور را محدود به چند رشته دانست و خاطرنشان کرد: دررشته‎هایی مانند بسکتبال، کشتی، تکواندو و حتی وزنه برداری با توجه به اظهارات مسئولانشان امیدوار به کسب مدال هستیم. اما در مورد دیگر رشته‎ها تنها صرف حضور مطرح است. ضمن اینکه هنوز نفرات برخی تیم‎ها معرفی نشده‎اند.