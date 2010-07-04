ظرفیت کاروان اعزامی به سنگاپور تکمیل است/ نگرانی فرهنگی نداریم

کیومرث هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر به المپیکی شدن دو ورزشکار از رشته جودو اشاره کرد و یادآور شد: با قرار گرفتن این دو جودوکار، تعداد ورزشکاران اعزامی به بازیهای المپیک جهانی نوجوانان به 50 نفر رسید. این حداکثر ظرفیت کاروان ایران برای حضور در این بازیها بود. از این پس ورزشکار جدیدی به فهرست المپیکیها اضافه نخواهد شد.
وی به برنامههای در نظر گرفته شده از سوی برگزارکننده نخستین دوره بازیهای المپیک جهانی نوجوانان سنگاپور اشاره کرد و اظهار داشت: برای برگزاری این دوره از بازیها برنامههای فرهنگی زیادی از سوی مسئولان برگزارکننده تدارک دیده شده است که ظاهرا اجرای آنها بخش زیادی از زمان بازیها را به خود اختصاص خواهد داد.
سرپرست کاروان اعزامی به بازیهای المپیک جهانی نوجوانان تاکید کرد که چگونگی مشارکت ورزشکاران ایرانی در اجرای برنامههای فرهنگی در نظر گرفته شده برای این بازیها در راستای سیاستهای نظام مقدس جمهوری اسلامی صورت خواهد گرفت.
وی گفت: البته از آنجا که این اولین دوره بازیهای المپیک جهانی نوجوانان است، تجربه زیادی از چگونگی پیگیری بازیها و شرایط اجرای آنها نداریم. به همین دلیل گروهی از سوی کمیته ملی المپیک مامور به کسب اطلاعات جزیی و کامل در این زمینه هستند.
هاشمی با اشاره به برنامههایی که قرار است که در داخل دهکده بازیها انجام شود، ادامه داد: بازیهای کامپیوتری، نقاشی و بازیهای بومی و محلی کشورها جزو فعالیتهای در نظر گرفته شده برای اجرا در داخل دهکده است. برای مشارکت در این برنامهها مشکلی نداریم و حتی حضور در آنها میتواند برای ورزشکارانمان مفید و آموزنده هم باشد.
سرپرست کاروان اعزامی به بازیهای المپیک جهانی نوجوانان در سنگاپور تصریح کرد: در مورد سایر فعالیتهای فرهنگی هم منتظر نتایج بررسی کمیته ملی المپیک هستیم تا بر اساس آنها برای چگونگی مشارکت نمایندگانمان برنامه ریزی کنیم. در مجموع نگرانی بابت مشارکت فرهنگی در بازیهای المپیک سنگاپور نداریم. چون مسلم است که بر اساس ارزشهای دینی، اخلاقی و اعتقادات و باورهای دینی خود عمل خواهیم کرد.
وی از نشست مشترکی که با مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مسئول امور فرهنگی کمیته ملی المپیک داشت خبر داد و گفت: این نشست در راستای برنامه ریزی برای چگونگی حضور فرهنگی برگزار شد که ادامه هم خواهد داشت. باید به گونهای کار کرد که با دست پر در فعالیتهای فرهنگی حضور داشته باشیم.
کیومرث هاشمی در بخش دیگری از صحبتهای خود امید مدال آوری کاروان ایران در سنگاپور را محدود به چند رشته دانست و خاطرنشان کرد: دررشتههایی مانند بسکتبال، کشتی، تکواندو و حتی وزنه برداری با توجه به اظهارات مسئولانشان امیدوار به کسب مدال هستیم. اما در مورد دیگر رشتهها تنها صرف حضور مطرح است. ضمن اینکه هنوز نفرات برخی تیمها معرفی نشدهاند.
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