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۱۳ تیر ۱۳۸۹، ۹:۰۳

همسرتان بیش از رئیس اداره به شما استرس می دهد!

همسرتان بیش از رئیس اداره به شما استرس می دهد!

نتایج بررسیهای روانشناسان انگلیسی نشان می دهد که یک رئیس اداره نسبت به همسر و شریک زندگی استرس کمتری به افراد وارد می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه لنکستر با هدف یافتن پاسخی برای این سئوال که "رئیس اداره استرس بیشتری می دهد یا شریک زندگی در خانه؟" تحقیقاتی را انجام دادند که نتایج آن نشان می دهد که کار کردن با یک رئیس کج خلق به مراتب "سالم تر" از سر و کله زدن با همسر است!

در این تحقیقات که با بودجه شرکت "فیلیپس" انجام شد این محققان سطح فشار روحی سه هزار مرد و زن را مورد کاوش قرار داده و دریافتند که 57 درصد از مصاحبه شوندگان معتقدند که همسرشان "بزرگترین منبع استرس" آنها است در حالی که تنها 43 درصد انگشت اتهام را به سوی رئیس خود نشانه گرفتند.

همچنین این تحقیقات نشان داد که 18 درصد از زنان شوهران را مقصر اصلی استرس خود می دانستند درذحالی که 12 درصد از مردان معتقد بودند که همسرشان در بروز استرس آنها نقش دارد.

براساس گزارش دیلی میل، به طور خلاصله نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که اگر کمی به آرامش نیاز دارید بهتر است در بیرون از خانه کار کنید اما در کار کردن زیاده روی نکنید.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "اگر ساعت کار بیش از حد باشد به سلامت آسیب می رساند."

در این تحقیق، سایر منابع استرس زا مثل وزن بدن و امنیت اقتصادی نیز مورد پرسش قرار گرفت و مشخص شد 36 درصد از زنان به دلیل وزن بدن دچار استرس می شدند که این رقم برای مردان 27 درصد بود. درحالی که امنیت اقتصادی و پول 27 درصد از زنان و 33 درصد از مردان را با استرس مواجه می کرد.

کد مطلب 1111525

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