ساخت مدرسه در شهرکهای مسکونی بالای 200 واحد الزامی شد

مرتضی رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قانون ساخت مدرسه در شهرکهای دارای بیش از 200 واحد مسکونی سال 1379 در مجلس به تصویب رسید اما در زمان تصویب قانون تامین مسکن ارزان قیمت در مجلس هفتم حذف شد.

هم اکنون در شهرهای بزرگ، شهرکهای مسکونی زیادی توسط بخش خصوصی و دولتی ساخته می شود که به دلیل بی توجهی به ضرورت ساخت مدرسه در این شهرکها، تعداد دانش آموزان در مدارس نواحی اطراف آن به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: با وجود اینکه آموزش و پرورش نسبت به این اقدام مجلس اعتراض کرد موثر واقع نشد و شهرکهای مسکونی طی سالهای گذشته بدون مدرسه ساخته شده اند که هزینه های زیادی از جمله افزایش تعداد دانش آموزان در کلاسهای درس برای مدارس به دنبال داشت.

رئیسی اظهار کرد: طبق قانون از این پس شهرداران موظفند در صورت تامین فضای آموزشی و ساخت مدرسه در شهرکهای مسکونی به صاحبان آنها مجوز پایان کار ارائه دهند و در غیر این صورت مالکان متخلف محسوب می شوند.



