گلستان میزبان شایسته کشتی جام کودک/ فقر امکانات ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، برگزاری این رویداد بزرگ ورزشی در استان گلستان و فقر شدید امکانات، لزوم توجه بیشتر متولیان کشوری در تامین امکانات و نیازمندیهای عرصه ورزش در این استان را ضروری می سازد.

تجربه موفق گلستان در برگراری فینال سوپرلیگ کشتی ایران و مسابقات بین المللی کشتی کودک، نام این استان را در زمره استانهای پیشتاز در عرصه ورزش در کشور و جهان طنین انداز کرده است.

رفع مشکلات و محدودیتهای فراروی ورزش گلستان، تجهیز امکانات و سالن های ورزشی، موجب می شود تا گلستان قابلیت میزبانی مسابقات مهمتر ورزشی نظیر جام کشتی تختی را نیز داشته باشد.

رئیس هیئت کشتی گلستان گفت: برگزاری مسابقات کشتی در سطح بین المللی نشانه توانمندی این استان در اجرای برنامه های ورزشی است.

محمد جواد نظری مهر در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با انکه این استان مجتمع رفاهی و تفریحی متمرکز و منسجم برای اسکان ورزشکاران ندارد، ولی تمامی ادارات و نهادهای استان برای برگزاری مطلوب این رقابتها بسیج شده اند.

وی اظهار داشت: میزبانی مسابقات بین المللی در حالیست که امکانات ورزشی استان چندان پیشرفته نیست و باید در این زمینه نیز تلاشهایی شود.

وی خاطرنشان کرد: در یکسال گذشته تلاشهای زیادی برای توسعه ورزش کشتی در استان شد و روح تازه ای به این ورزش در منطقه دمیده شد.

عکس تزئینی است

نظری مهر بیان داشت: در صورت تامین امکانات بیشتر، این استان قابلیت میزبانی مسابقات در سطح وسیع تر را خواهد داشت و برپایی این مسابقات در داخل استان به توسعه ورزش منطقه نیز کمک می کند و انگیزه ورزشکاران را افزایش می دهد.

سرمربی تیم ملی کشتی نوجوانان قزاقستان افزود: استان گلستان یکی از استانهای جذاب و زیبا در ایران است و طبیعت خوب و خوش آب و هوائی دارد.



سریک ژوماشف افزود: گلستان میزبان خوبی تا این لحظه از رقابتها در همه زمینه ها اعم از هتل و غذا و محل برگزاری رقابتها بوده است.

سرمربی تیم کشتی نوجوانان ترکمنستان گفت: نبود تیمها و محل استقرار آنها به صورت منجسم و یکجا یکی از ضعفهای عمده رقابتهای کشتی بین المللی روز جهانی کودک بوده است.

آی مراد آویلی کولیف افزود: این مسئله باعث شده تا به علت تعداد کم مترجم، برخی تیمها از جمله تیم ما با مشکل مواجه شوند.

وی اظهار داشت: اما سطح میزبانی در مجموع بسیار خوب بوده و مسئولان ورزش ایران و استان گلستان، امکانات خوبی را در حد توان خود مهیا کرده اند.

وی تصریح کرد: سطح فنی این رقابتها بسیار بالا و مطلوب است و حریفان و کشتی گیران خوبی از کشورهای مختلف شرکت کرده اند.



سرمربی تیم ملی کشتی نوجوانان تاجیکستان میزبانی جمهوری اسلامی ایران و استان گلستان را در این دوره از رقابتها مطلوب ارزیابی کرد.

عبدالرازد عال مف افزود: این دوره از مسابقات از نظر برگزاری نسبت به دوره های قبل مطلوب بود که نشان از تلاش مسئولان ایران دارد.

سرمربی تیم ملی کشتی بلاروس گفت: تیم کشتی بلاروس تاکنون 2 بار به این رقابتها اعزام شده اند، اما من اولین بار است که به این رقابتها می آیم و خوشبختانه به لحاظ میزبانی، استان گلستان میزبان بسیار خوبی از لحاظ امکانات، هتل، تغذیه و سالن برگزاری بوده است.

الک در ادامه گفت: مسئولان کشور بلاروس برنامه دارند تا تیم ملی نوجوانان این کشور را برای حضور قوی تر در رقابتهای جام جهانی آماده کنند.

وی در خصوص داوری گفت: سطح داوری این پیکارها در حد معمولی بوده و کمتر مشکلی در این بازی ها مشاهده شده است و اگر اشتباهی بوده، از روی قصد و عمد صورت نگرفته، زیرا اشتباه جزئی از داوری در هر رشته ای است.

به هر روی ، تداوم برگزاری مسابقات بین المللی در گلستان نیازمند تلاش بیشتر مسئولان امر برای تامین زیرساختها و امکانات در بخشهای مختلف از جمله ورزش است.

هشت تیم خارجی و هفت تیم داخلی در پانزدهمین دوره مسابقات بین المللی کشتی جام کودک در گرگان شرکت دارند.