مواضع متشتت و شعاری اعراب؛ مشوقی برای ادامه جنایت صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدستور اردن امروز در مطلبی با عنوان "نبود موضعگیری عربی" به شدت از سکوت و نبود موضع واحد عربی در قبال تجاوزات صهیونیستها علیه حقوق ملت فلسطین انتقاد کرد.

به نوشته این روزنامه عرب زبان درحالی که بیت المقدس در معرض خطرناک ترین تجاوزات اسرائیلی ها قرار دارد به گونه ای که شهرک نشینان کینه توز صهیونیستی درتلاش برای یهودی سازی بیت المقدس و از بین بردن آثار عربی و اسلامی از این شهر هستند با کمال تاسف شاهد نبود موضعگیری یکپارچه عربی و اسلامی هستیم.

این روزنامه درادامه تاکید می کند: موضوع بسیار تاسف برانگیز این است که همه اشغالگران صهیونیستی از گروه های مختلف نه تنها در اجرای دسیسه های جنایتکارانه خود با یکدیگر همسو هستند و حتی دراین راستا تا حد زیادی نیز به پیشرفتهایی نیز رسیده اند، اما درمقابل کشورهای عربی و همچنین تشکیلات خودگردان فلسطین به تنها اقدامی که دست زده اند آن است که فقط در محکوم کردن این جنایتها شعار سر می دهند مسئله ای که در حقیقت مشوق اصلی ادامه حرکت صهیونیست ها در یهودی سازی بیت المقدس به شمار می رود.

رژیم صهیونیستی اخیرا از ساخت هزار و 600 واحد مسکونی جدید در بیت المقدس اشغالی خبر داده که در پی این خبر مذاکرات غیر مستقیم سازش به حالت تعلیق در آمد.

روزنامه الدستور در پایان تاکید می کند : توطئه های صهیونیستها که این روزها شهر بیت المقدس با آنها مواجه است و تنها هدف از اجرای این دسیسه ها یهودی سازی این شهر به شمار می رود، کشورهای عربی را موظف می سازد که برای کنترل تجاوزات صهیونیستها دست به اقدامی یکپارچه و عملی بزنند.