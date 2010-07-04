  1. استانها
پلاس بافی گلستان در ایلام عرضه می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: هنرمند پلاس باف شهرستان آق قلا، بافته های خود را در اولین نمایشگاه تخصصی بافته های داری ایلام عرضه می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این هنرمند در راستای معرفی و ترویج صنایع دستی استان گلستان بافته های پلاس خود را که نوعی گلیم ترکمنی است به نمایش می گذارد.

این نمایشگاه از تاریخ 23 لغایت 29 تیرماه در پارک تفریحی چقاسبز ایلام برپاست.
 
پلاس نوعی گلیم بدون پرز با نخ پشمی است و نقوش آن ساده و هندسی بوده و با رنگهای مختلف به صورت تخت و برجسته توسط دار و شانه و قیچی برای استفاده به عنوان زیرانداز و کیف بافته می‌شود.
 
در بافت پلاس، پشم مهمترین ماده اولیه بوده و توسط هنرمندان بافنده با استفاده از دار، شانه و قیچی برای مصارفی چون زیرانداز، کیف و پشتی (قارچین) در شهرستانهای گنبد، کلاله، آق قلا و بندرترکمن بافته می‌شود. 
