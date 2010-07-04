پلاس بافی گلستان در ایلام عرضه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این هنرمند در راستای معرفی و ترویج صنایع دستی استان گلستان بافته های پلاس خود را که نوعی گلیم ترکمنی است به نمایش می گذارد.

این نمایشگاه از تاریخ 23 لغایت 29 تیرماه در پارک تفریحی چقاسبز ایلام برپاست.

پلاس نوعی گلیم بدون پرز با نخ پشمی است و نقوش آن ساده و هندسی بوده و با رنگهای مختلف به صورت تخت و برجسته توسط دار و شانه و قیچی برای استفاده به عنوان زیرانداز و کیف بافته می‌شود.

در بافت پلاس، پشم مهمترین ماده اولیه بوده و توسط هنرمندان بافنده با استفاده از دار، شانه و قیچی برای مصارفی چون زیرانداز، کیف و پشتی (قارچین) در شهرستانهای گنبد، کلاله، آق قلا و بندرترکمن بافته می‌شود.