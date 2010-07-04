گوجه فرنگی ضد پیری تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لیکوپن این ابر گوجه فرنگی 50 درصد بیشتر از گوجه فرنگیهای معمولی است و به همین دلیل می تواند بر بیماریهای قلبی عروقی و سرطانها غلبه کند.

این محصول جدید را کنسرسیوم تولیدات کشاورزی ایتالیا در سالن نوآوری در سنت اجلاس توسعه دهندگان محصولات کشاورزی معرفی کرد.

در این خصوص این کنسرسیوم توضیح داد: "این گوجه فرنگی یک گونه کاملا طبیعی بوده که بدون تکنیکهای مهندسی اصلاح ژنتیکی به دست آمده است. لیکوپن نوعی کاروتنوئید است که از دیرباز اثرات ضد پیری آن شناخته شده است این ماده عملکرد آنتی اکسیدانی بسیار بالایی دارد."

مطالعات متنوعی نشان داده اند که لیکوپن می تواند اثرات بسیار مفیدی بر روی سلامت بدن داشته باشد و از انواع سرطانها و بیماریهای قلبی عروقی جلوگیری کرده و پیری سلولها را به تاخیر بیندازد به ویژه حضور این ماده در گوجه فرنگی برای مبارزه با سرطان پروستات، تصلب شریانی و پارکینسون که در اثر استرس اکسیداتیو و تشکیل رادیکالهای آزاد ایجاد می شوند اهمیت بسیاری دارد.

براساس گزارش آنسا، این "ابر گوجه فرنگی" که تقریبا مربعی شکل است حدود 70 گرم وزن دارد و درحال حاضر در شرکتهای کشاورزی شمال ایتالیا به زیر کشت رفته است.

مصرف گوجه فرنگی در این کشور بسیار بالا است به طوریکه در سال 2009 بیش از 73/5 میلیارد کیلو گوجه فرنگی به صورت تازه و رب به فروش رفت که از این میزان 200 کیلو کنسانتره گوجه فرنگی چینی بوده است.