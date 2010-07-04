آغاز هفته فرهنگی عراق در مصر با حضور وزیران فرهنگ دو کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، به دلیل تنوع برنامه‌های پیش‌بینی شده، این هفته فرهنگی 10 روزه خواهد بود و تا 14 جولای ادامه خواهد یافت.

تعدادی از نویسندگان و هنرمندان عراقی برای ارائه تازه‌ترین کارهایشان راهی مصر شده‌اند و قرار است برنامه‌های مربوط به این هفته فرهنگی امروز و با گشایش نمایشگاه "فرهنگ عراق" که با حضور ماهر دلی الحراتی و فاروق حسنی وزیران فرهنگ دو کشور عراق و مصر در قاهره همراه است، آغاز شود.

از دیگر برنامه‌هایی که قرار است در این هفته اجرا شود، می‌توان به نمایش آثار دست‌ساز تجسمی‌کاران عراقی، تئاترهایی از گروه‌های نمایش این کشور، نمایش فیلم‌های مستند از مستندسازان و با موضوع شهر بغداد و تعدادی برنامه موزیکال و نیز موسیقی‌های مقامی اشاره کرد.

اجرای این برنامه‌های با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ دو کشور مصر و عراق خواهد بود.

وزارت فرهنگ عراق تصمیم دارد برای آشنایی بیشتر مردم جهان با پیشینه فرهنگی این کشور، هفته‌های فرهنگی دیگری در کشورهای عربی و اروپایی برپا کند.