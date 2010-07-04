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۱۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۹

برای اولین بار در کشور؛

راگبی ساحلی در مازندران راه اندازی می شود

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت راگبی مازندران از راه اندازی راگبی ساحلی برای نخستین بار در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جویباری صبح یکشنبه در جلسه این هیئت با اشاره به اینکه به راگبی نگاه ویژه ای خواهیم داشت، افزود: در کنار راگبی به کریکت نیز خواهیم پرداخت و با برنامه ریزی مطلوب و کیفی، پیشرفت و ارتقای سطح کیفی این رشته ها در استان را فراهم خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه هیئت راگبی مازندران به زودی در غرب استان نیز فعال خواهد شد، اظهار داشت: در جلسه ای با حضور مسئولان فدراسیون راگبی پیشنهاد ایجاد راگبی ساحلی در مازندران نیز ارائه شد و مورد تایید قرار گرفت.
 
جویباری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: آموزش باید از سطح مدارس آغاز شود و در این راستا تعامل مطلوب با ادارات آموزش و پرورش استان بسیار موثر خواهد بود.
 
به گفته جویباری رئیس هیئت راگبی مازندران پس از تصویب مجمع عمومی فدراسیون، نام فدراسیون بیس بال به فدراسیون راگبی تغییر و کمیته های سافت بال و بیس بال به فدراسیون ورزش های انجمنی واگذار شدند.
 
وی از نادعلی رمضانپور (رئیس سازمان نظام مهندسی مازندران)، دکتر محمد زاده (مدیرکل بهزیستی مازندران) و رجبی (معاون فرماندار نور) به عنوان اعضای هیئت رئیسه هیئت راگبی استان یاد کرد.
 
در این جلسه "ایمان بای" به عنوان مسئول کمیته پژوهش هیئت راگبی مازندران برگزیده شد.
کد مطلب 1111577

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