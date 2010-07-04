حمله آمریکا به هواپیمای ایرانی اعلان جنگ علیه بشریت بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور همزمان با بیست و دومین سالروز حمله ناو جنگی «وینسنس » آمریکا به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران در آب‌های نیلگون خلیج فارس که پیش از ظهر امروز شنبه در آیین گرامیداشت 290 شهید این فاجعه ضد انسانی و در محل وقوع این جنایت هولناک، قرائت شد، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه

دوازدهم تیر ماه سال 1367 یادآور یکی از هولناک‌ترین حوادث تلخ در تاریخ بشریت است که با طراحی و برنامه‌ریزی پنهان سردمدارن کاخ سفید و مدعیان دروغین حقوق بشر رقم خورد و لکه سیاه برجسته‌ای بر کارنامه ننگین لیبرال دمکراسی آمریکایی افزود.

در چنین روزی هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران مورد هدف حمله موشکی ناو متجاوز آمریکایی «وینسنس» در خلیج فارس قرار گرفت و 290 انسان بی گناه از مردان و زنان و کودکان به شهادت رسیدند که قلب و روح ملت ایران و مردمان آزاده و بیدار سایر کشورهای جهان را به درد آورد.

این جنایت وحشیانه در شرایطی به وقوع پیوست که سلحشوران سپاه اسلام و دلاور مردان دفاع مقدس، با فتوحات غرور انگیز و دشمن شکن خود عرصه را برحامیان دژخیم حاکم بر بغداد و سردار مفلوک قادسیه تنگ و تمامی معادلات قدرت‌های بزرگ را ناباورانه بر هم زده بودند.

در چنین شرایطی سران جنایت پیشه کاخ به اصطلاح سفید تنها راه چاره را در مقابله نظامی مستقیم با فرزندان مجاهد و شجاع ملت ایران در استفاده از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی یافتند و واژه تروریسم دولتی را در فرهنگ رویارویی ظالمان و ستمگران با ملل آزادیخواه و حق طلب نهادینه ساختند.

کیست که نداند جنایات بی شماری که امروز در جای جای جهان روا داشته می‌شود رهاورد اتاق‌های فکر نظام سلطه و محصول لیبرال دمکراسی آمریکا است.

به راستی مدال لیاقتی که رئیس‌جمهور منفور وقت آمریکا به فرمانده جانی و جنایتگر ناو هواپیما بر «وینسنس» بخشید در قاموس فرهنگ کدام انسان برخوردار از منطق، عقل و نوع دوستی تعریف شده است؟

این فاجعه غم انگیز انسانی نه یک تصادف قابل درک که در واقع اعلان جنگ علیه بشریت و نقطه شرمندگی و شرمساری ابدی برای سازمان‌های مدعی حقوق بشر و مبارزه با تروریسم به شمار می‌رود.

اینک در بیست و دومین سالگشت این واقعه فراموش نشدنی، یاد و خاطره شهادت 290 انسان بی‌گناه و مظلوم را گرامی می‌داریم و وجدان‌های بیدار بشری در اقصی نقاط گیتی را به قضاوت دوباره می‌طلبیم.

دیر نخواهد بود روزی که جنایت آفرینان تاریخ در محکمه عدل و انصاف رسوا و در زیر پای مظلومان و ستمدیدگان، فرجام غیرقابل تغییر خود را بیابند. حضور پرشور شما عزیزان در این همایش باشکوه می‌تواند طنین انداز ندای مظلومیت ملت ایران و نیز مظهر تنفر از تروریسم دولتی آمریکای جنایتکار در سراسر جهان باشد.

سربلندی و اقتدار روز افزون ایران اسلامی و سلامتی و طول عمر با عزت و برکت رهبر معظم انقلاب را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.