۱۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۶

جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی/

مارتینو: فیفا باید از پاراگوئه عذرخواهی کند

سرمربی تیم فوتبال پاراگوئه پس از شکست تیمش مقابل اسپانیا گفت داور این دیدار گل تیم او را به اشتباه مردود اعلام کرده و فیفا باید از این بابت از آنها عذرخواهی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تیم فوتبال اسپانیا بامداد امروز یکشنبه در حالی مقابل پاراگوئه به برتری رسید که گل نلسون والدز از سوی کمک داور آفساید اعلام شد اما تصاویر تلویزیونی نشان داد که گل صحیح بوده است.

جراردو مارتینو در نشست خبری پس از پایان بازی اظهار داشت: باید بگویم بعضی تصمیمات این دیدار می توانست نتیجه بازی را عوض کند. این دو تصمیم شامل گل والدز و پنالتی ای بود که داور به ضرر تیم ما گرفت. اگر مدافع ما خطا کرد پس چرا داور اخراجش نکرد؟

وی افزود: به گمانم فیفا فردا از ما عذرخواهی کند و من هم بابت عذرخواهی فیفا از شما تشکر کنم. ما به تیمی باختیم که اگر شما بررسی کنید می بینید در بسیاری از سال ها شماره یک فوتبال جهان بوده است. اسپانیایی ها به نیمه نهایی صعود کرده اند اما ما می توانستیم جای آنها باشیم.

