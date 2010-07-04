  1. استانها
زندانیان ایلام مهارتهای فنی و حرفه ای فرا می گیرند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل فنی و حرفه ای استان ایلام گفت: بر اساس تفاهمنامه همکاری، زندانیان ایلام مهارتهای فنی و حرفه ای فرا می گیرند.

حمیدرضا خانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: بر اسسا تفاهمنامه همکاری بین اداره فنی و حرفه ای استان ایلام و اداره کل زندانهای استان ایلام، زندانیان استان ایلام می توانند مهارتهای فنی و حرفه ای فرا بگیرند.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه بیکاری و فقدان مهارتهای فنی و حرفه ای یکی از عوامل اصلی بروز اعتیاد جوانان در استان ایلام است و در راستای توسعه فرهنگ مهارت آموزی این تفاهمنامه امضا شده است.

خانپور عنوان کرد: با این طرح زندانیان می توانند پس از مهارتهای لازم صاحب شغل شوند.

این مسئول عنوان کرد: مهارتهای صنایع دستی، مشاغل خانگی و ..از جمله این مهارتهاست.

