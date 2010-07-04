50 کلاس نهضت قرآن آموزی در سمنان تشکیل شد

حجت الاسلام امین صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این کلاس ها شامل روخوانی، روانخوانی، مفاهیم سطح یک و پیش دبستانی سطح یک و دو بوده است که حدود هشتاد نفر در این دوره ها شرکت داشتند.

وی از برگزاری طرح روانخوانی سوره کهف با عنوان" 1444" در این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح در قالب شش کلاس روانخوانی سوره کهف در مراکز و موسسات قرآنی و حوزه های علمیه سمنان برگزار می شود.

وی با تاکید بر فرا گرفتن قرآن اظهار داشت: قرآن کتابی است که از جانب پروردگار عالم بعنوان یک معلم برای هدایت بشر نازل شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان افزود: دوره های تربیت معلم قرآن کریم شامل روخوانی و روانخوانی، نهضت قرآن آموزی و طرح 1444 از جمله طرح های قرآن است که سال جاری در این شهرستان برگزار می شود.

صادقی ابراز امیدواری کرد: با افزایش اعتبارات قرآنی بتوانیم در سال جاری تعداد بیشتری از مراکز و موسسات قرآنی را تحت پوشش قرار دهیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان گفت: مربی قرآن باید در تعلیم، سنجشش را بر اساس قرآن قرار دهد زیرا هر سخنی که بدون مطابقت با قرآن باشد ابهام دارد.

صادقی اظهار داشت: قرآن زیباترین گفتار، کلامی منسجم و به هم پیوسته و همگون است و هرگز باطل در آن راه ندارد.