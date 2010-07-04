"لج و لجبازی" 47 میلیون تومان فروخت

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم سینمایی چهارشنبه پیش در نخستین روز نمایش عمومی شش میلیون و پانصدهزار تومان، پنجشنبه 18 میلیون تومان، جمعه 14 میلیون و پانصد هزار تومان و شنبه هشت میلیون تومان فروش کرد.
این فیلم در 24 سالن در تهران روی پرده رفته است، امیر جعفری، نیما شاهرخشاهی، سارا خوئینیها، سحر زکریا و سحر قریشی بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه را حمید گرشاسبی براساس طرحی از رامبد جوان نوشته است.
این فیلم داستان زوجی جوان به نام پونه و فرهاد است که پس از 15 سال زندگی مشترک حدود سه سال است از یکدیگر جدا شدهاند. آشنایی پونه با یک مرد جوان انگیزهای میشود تا فرهاد رقیب عشقی خود را از میدان به در کند.
عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسین ناظریان، مدیر صدابرداری: شهرام متولیباشی، طراح صحنه و لباس: افسانه صمدزاده، طراح چهرهپردازی: مهدیه اعرابی، صداگذار: آرش قاسمی، آهنگساز: سعید اسدی، دستیار کارگردان و برنامهریز: حجت ذیجودی، منشی صحنه: بهشته ناصری، جانشین تولید: علی رضایی.
مهدی برقعی فیلم سینمایی "سفر به شرق" و فیلمهای تلویزیونی "او شبیه گل داودی بود"، "وقتی سفر کردیم" و "خاطره" را در کارنامه دارد.
نظر شما