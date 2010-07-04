رحیم خاکی دبیر بخش قرآن و جوان جشنواره ملی جوان ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره ملی جوان ایرانی در بخش قرآن و جوان با 11 رشته از اردیبهشت ماه سال 1389 کار خود را آغاز کرده، ثبت نام و فراخوان این جشنواره در تمام استانها از طریق رسانه ها و ادارات سازمان ملی جوانان در سراسر کشور صورت گرفت.
وی افزود: حدود 30 هزار نفر از سراسر کشور در مراحل مقدماتی، استانی، منطقه ای و مسابقات الکترونیکی این جشنواره شرکت کرده و در نهایت حدود 100 نفر از سراسر کشور در این رشته های 11 گانه به مرحله ملی راه پیدا کردند که امروز و فردا ( 13 و 14 تیر ماه) در محل هتل المپیک تهران رقابتهای خود را آغاز می کنند.
خاکی با اشاره به اینکه اختتامیه این جشنواره که فردا دوشنبه 14 تیر ماه برگزار می شود گفت: در مراسم اختتامیه 33 نفر از راه یافتگان به عنوان منتخبین جشنواره معرفی می شوند.
به گزارش مهر، جشنواره ملی جوان ایرانی برای نخستین بار به همت سازمان ملی جوانان از هشتم اسفند ماه فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. جشنواره ملی جوان ایرانی در راستای مشارکت، ایجاد رقابت در بین جوانان اقصی نقاط کشور وحتی جوانان ایرانی خارج از مرزها، به منظور ایجاد نشاط اجتماعی، امید به آینده وهویت ایرانی واسلامی برگزار می شود. قرار است جوانان برگزیده درهر بخش جشنواره تا اوایل مردادماه انتخاب شده وبادریافت نشان ملی برترین جوان ایرانی معرفی وتصاحب کننده سکوی برترین ها در هر حوزه اعلام شوند.
جشنواره ملی جوان ایرانی از 14 بخش جوان و رسانه، فعالیتهای اجتماعی جوان، قرآن و جوان، فیلم جوان، کشاورز و روستایی جوان، هنرهای تجسمی، طلبه جوان، کارآفرین جوان، ادبیات و طنزجوان، هنرهای نمایشی جوان، موسیقی جوان، مبتکر و مخترع جوان، جوان خارج از کشور وجوان باتوانایی خاص تشکیل شده است.
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