رحیم خاکی دبیر بخش قرآن و جوان جشنواره ملی جوان ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره ملی جوان ایرانی در بخش قرآن و جوان با 11 رشته از اردیبهشت ماه سال 1389 کار خود را آغاز کرده، ثبت نام و فراخوان این جشنواره در تمام استانها از طریق رسانه ها و ادارات سازمان ملی جوانان در سراسر کشور صورت گرفت.

وی افزود: حدود 30 هزار نفر از سراسر کشور در مراحل مقدماتی، استانی، منطقه ای و مسابقات الکترونیکی این جشنواره شرکت کرده و در نهایت حدود 100 نفر از سراسر کشور در این رشته های 11 گانه به مرحله ملی راه پیدا کردند که امروز و فردا ( 13 و 14 تیر ماه) در محل هتل المپیک تهران رقابتهای خود را آغاز می کنند.

خاکی با اشاره به اینکه اختتامیه این جشنواره که فردا دوشنبه 14 تیر ماه برگزار می شود گفت: در مراسم اختتامیه 33 نفر از راه یافتگان به عنوان منتخبین جشنواره معرفی می شوند.

وی اظهار داشت: ایجاد شور و نشاط و روحیه رقابت، کشف استعدادهای جدید به ویژه در طول دوره 14 تا 29 سال که اوج شور و نشاط بوده و امکان عرضه قابلیتهای هنری جوانان محسوب می شود یکی از اهداف برگزاری این جشنواره به شمار می رود.

دبیر بخش قرآن و جوان جشنواره ملی جوان ایرانی تصریح کرد: با توجه به اینکه هنر تلاوت قرآن و هنرهای قرآنی به عنوان هنرهای جدید جهان اسلام راه جدید و مسیر جدیدی را باز کرده، ایجاد فضای رقابتی این مسابقه یکی از مسیرهای رقابتی سالم است که جوانان می توانند در آن شرکت کرده و بتوان در سراسر کشور چهره های جدید، استعدادهای جدید را شناسایی و معرفی کنیم.

رحیم خاکی یادآور شد: در مرحله نهایی اصلی ترین هدف سازمان ملی جوانان حمایت از این افراد، زمینه بروز استعدادهای و فعالیتهای آنها را فراهم کند. با توجه به اینکه اولین دوره برگزاری این جشنواره است توانسته ایم تعدادی کار قرآنی جدید را شناسایی کرده و تا چندی دیگری اطلاعات این کارها را ارائه خواهیم کرد.