"رشت، رویای سبز" آماده نمایش شد

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم مستند اردیبهشت‌ماه انجام شده و مراحل فنی به پایان رسیده است. شهرداری رشت و شورای شهر این شهر در تولید این مستند سهیم هستند و نادر معصومی تصویربرداری آن را انجام می‌دهد. "رشت، رویای سبز" روایتی تصویری از تاریخ، فرهنگ و آداب و رسوم مردم این ناحیه است.

این مستندساز، پژوهشگر و نویسنده، فیلمهای مستند "کواج"، "بچه‌های ماهیگیر"، "تالش"، "ذغالپزان"، "بره‌ها دربرف به دنیا می‌آیند"، "آن شب که"، "ریشه‌ها"، "زیران" ، "دخترکوه‌های شقایق"، "گیلان سرزمین رویای سبز" ، "کلاسی در مه"، "شیمی"، "نوسال"،"دیلمان بهشت گمشده"، "دیلمان سرزمین دست نیافتنی" و"سرودملی آب " را کارگردانی کرده است.

وی فیلمهای سینمایی "موشک کاغذی"، "درخت جان"، "قطعه زمستانی" و "چریکه هورام" را در کارنامه دارد.