رهبران طالبان در صدد آشتي دوباره با مقامات افغاني هستند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، سرگرد اسكات نلسون درگفتگويي با خبرنگاران در كابل گفت : رهبران طالبان و شبه نظاميان سازمان چريكي حزب اسلامي در تماس با ارتش آمريكا و مقامات افغاني گفتند كه " ما مي خواهيم از عزلت خارج شويم و مبارزه را متوقف كنيم .

وي گفت : مذاكرات حساس بين دولت و فر ماندهان طالبان و حزب اسلامي در باره آتش بس ادامه دارد .

اين سرگرد ارتش آمريكا خاطر نشان كرد : ما اشخاصي از سطوح پايين ، متوسط و بالاي طالبان را ديده ايم كه با دولت و نيرو هاي ائتلاف به رهبري آمريكا در تماس هستند تا درباره آشتي دوباره با دولت افغانستان مذاكره كنند .

نلسون تاكيد كرد : شبه نظاميان طالبان ديگر به طور چشمگير توانايي مختل كردن امنيت و ثبات در افغانستان را ندارند و به روي حمله به اهداف غير نظامي متمركز شده اند .

وي ضمن خودداري از پيش بيني زمان دستگيري بن لادن گفت : مخفيگاه القاعده و طالبان در افغانستان كاهش يافته است .

