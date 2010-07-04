به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری هندو، توماس متیو رئیس انجمن بین المللی آزادی دینی طی یک نشست خبری اظهار داشت که دالایی‌لاما رهبر معنوی بودائیان تبت این همایش را روز 4 سپتامبر ( 13 شهریور) افتتاح می‌کند.

بیش از 600 نفر از فعالان صلح از اقصی نقاط جهان در این کنگره شرکت کرده و درباره موضوعات مهمی چون قومیت، دین و حقوق بشر به بحث و بررسی می‌پردازند.

همایش امسال با محوراز مناقشه تا مصالحه: چالشهای قرن بیست یکم برگزار می‌شود.

توماس متیو افزود: مداخله‌های انجمن بین‌المللی آزادی دینی تاکنون در خاتمه مناقشات و ایجاد صلح مؤثر بوده است.

دکتر کاران سینگ، سوامی آنگنیوش، اسما جهانگیر فعال حقوق بشر از پاکستان و بسیاری از رهبران معنوی سراسر دنیا در این همایش شرکت می‌کنند.

انتخاب ایالت کرالا در جنوب غربی هندوستان به علت سابقه طولانی این ایالت در هماهنگی بین دینی در طول تمام دورانی بود که حکام محلی از ورود ادیان دیگر استقبال کردند.

انجمن بین‌المللی آزادی دینی یک سازمان بین دینی است که در سال 1900 تأسیس شد، برگزاری پارلمان ادیان در سال 1893 در شیکاگو راه را برای تأسیس این سازمان همراه کرد. این انجمن دارای جایگاه عمومی مشورتی سازمان ملل متحد است.