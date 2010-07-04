  1. هنر
برگزاری جشنواره تئاتر معلولین به آذرماه موکول شد

چهارمین جشنواره تئاتر معلولین که قرار بود در نیمه اول مردادماه و همزمان با هفته بهزیستی برگزار شود به آذرماه موکول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد طباطبایی دبیر چهارمین جشنواره تئاتر معلولین همزمانی این جشنواره با دیگر مراسم بهزیستی و تراکم کاری موجود در این سازمان و تغییر سیاست گذاری جشنواره  را دلایل اصلی  تعویق اعلام کرد.

به گفته وی باتوجه به این موارد مسئولان بهزیستی صلاح دیدند که برای بهتر و با کیفیت برگزار شدن این جشنواره زمان دیگری را برای آن در نظر بگیرند. از این رو چهارمین دوره جشنواره تئاتر معلولین آذرماه همزمان با هفته بزرگداشت معلولین در تهران برگزار می‌شود.

