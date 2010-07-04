شبکه عظیم انتقال گنجینه اسلامی تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رضا تقی پور صبح یکشنبه در همایش نماز شناسی و بصیرت ویژه ائمه جماعات سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قم برگزار شد اظهار داشت: برای انتقال معارف و اندیشه های والای اسلامی و دینی به مردم به ویژه جوانان نیاز به طراحی شبکه انتقال مطمئن این آموزه ها داریم و اگر این شبکه وجود نداشته باشد درک معارف دینی بسیار دشوار است.

وی نقش ائمه جماعات شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت ارتباطات را در نماز شناسی و ترویج فرهنگ نماز و نمازخوان شدن جامعه کارکنان این وزارتخانه مهم دانست و اظهار داشت: امروز در جامعه خودمان سیره و روش های عملی مناسبی برای نمازخوان کردن جوانان و افراد سنین پایین وجود ندارد.

تقی پور با بیان اینکه گرایش به نماز بسیاری از مشکلات و آسیب های جامعه را برطرف می کند گفت: خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه اشاعه و توسعه فرهنگی نماز فعالیت های ارزشمندی انجام شده است.

وی بر ضرورت آسیب شناسی و راهکارهای اجرایی ترویج نماز تاکید کرد و گفت: متاسفانه در زمینه انتقال ارزش های اسلامی و احکام دینی به خانواده ها و فرزندان کاستی هایی وجود دارد و از ائمه جماعات سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت ارتباطات انتظار می رود که این خلع ها را پر کنند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: باید شور و عشق و علاقه زیادی در فرزندانمان ایجاد کنیم که به صورت طبیعی و فطری به سمت نماز گرایش پیدا کنند.

تقی پور با اشاره به تجربه گروهی از پژوهشگران در مورد تحقیق پیرامون مسئولیت پذیری اظهار داشت: متاسفانه در این زمینه منابع بسیار کمی وجود دارد و اینکه مقام معظم رهبری گلایه می کنند و می فرمایند که ما تا زمانی که منابع علوم انسانی موجود در کشور منابع غربی است به جایی نمی رسیم این یکی از نمونه های آن است.

وی تصریح کرد: امروز در بحث مدیریت و بعضا در تربیت یک سری مباحث دست و پا شکسته ای که ریشه و اصل این تفکرات اومانیستی است وجود دارد و ما باید به اصول و ارزش های اسلامی برگردیم تا توفیقات ما روز افزون شود.