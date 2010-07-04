اتحادیه اروپا از دخالت در خاورمیانه دست بکشد/ نقض حقوق بشر در غرب بیداد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاهرام در مطلبی خطاب به اروپایی ها به شدت از دخالت آنان در امور داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه انتقاد کرد.

نویسنده در این مقاله با اشاره به موضوع بحث برانگیز کشته شدن یک جوان مصری در اسکندریه به دست نیروهای امنیتی مصری با انتقاد از دخالت اروپایی ها دراین مسئله خطاب به آنان می پرسد: آیا هیچ یک از کشورهای اروپایی دخالت کشورهای خاورمیانه را در امور داخلی کشورشان خواهند پذیرفت؟ چرا اروپایی ها فکر می کنند که آنان بر امور داخلی این کشورها برتری دارند و چرا تصور می کنند که ما کشورهای منطقه مانند کودکانی هستیم که از رسیدگی به امور خودمان ناتوان هستیم؟

الاهرام درادامه با اشاره به کشته شدن یک جوان مصری توسط عوامل دولتی و تظاهرات مردم در این باره می نویسد: این حادثه در خاک مصر اتفاق افتاد و کسانی هم که خشمگین شدند و تظاهرات کردند همه مصری بودند و دادگاه مصر نیز این موضوع را پیگیری می کند اما سوال اینجاست که بین مصری ها و شما اروپایی درباره این مسئله چه ارتباطی وجود دارد؟ آیا هیچ مصری از این حادثه به شما شکایت کرد؟

به گزارش مهر، روزنامه القدس العربی نیز درمطلبی با اشاره به این موضوع نوشت: مردم مصر این روزها از ترس اینکه شامل قانون فوق العاده مصر قرار بگیرند بدون سر دادن شعارهایی هر روز در اعتراض به این اقدام نیروهای امنیتی مصری تظاهرات بسیار آرامی را برگزار می کنند و خواستار رسیدگی به این موضوع به شکل بسیار دقیق هستند.

این درحالی است که این روزها گروه های رقیب حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر هم برای مقابله با دیکتاتوری موجود در مصر از طرفداران خود خواستند تا با حضور در خیابان ها و بدون درگیر شدن با نیروهای امنیتی اعتراض خود را به وضعیت کنونی مصر اعلام نمایند.

این اولین بار نیست که اخباری مبنی بر کشته شدن زندانی های مصری به دست نیروهای امنیتی و پلیس مصر منتشر می شود بلکه تاکنون چندین خبر دراین باره منتشر شده است.

الاهرام درادامه سوالات خود اینگونه پرسید : آیا شما نمایندگان برقراری عدالت الهی در روی زمین هستید و آیا شما کاملا بی گناه هستید و در کشورهای شما اصلا و ابدا نقض حقوق بشر دیده نمی شود؟

الاهرام درادامه می پرسد: راستی نظر شما درباره آنچه در عراق و افغانستان می گذرد چیست آیا این حوادث به دست نظامیان شما اتفاق نمی افتد؟