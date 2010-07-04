به گزارش خبرگزاری مهر از اسکرین دیلی جشنواره امسال با مشارکت و سرمایه گذاری انجمن فیلم بریتانیا و موسسه سی ان سی فرانسه برگزار می‌شود و یکی ازمهم ترین گرد‌همایی های سینمای بریتانیاست که محصولات سینمای جزیره را به پخش کنندگان و مخاطبان فرانسوی معرفی می کند.



امسال بیست و یکمین دوره جشنواره دینارد از 6 تا 10 اکتبر ( 14 تا 18 مهر) برگزار می شود که آثار برجسته و تحسین شده سینمای انگلستان از جمله "سالی دیگر" ساخته مایک لی و " مسیر ایرلندی" به کارگردانی کن لوچ در آن به نمایش در می آید.



سال گذشته سه فیلم برجسته به نمایش در آمده در این جشنواره یعنی " روشنایی سفید" ، " او ، یک چینی " و " باربارا هولانیکی: ورای بیبا" توسط پخش کنندگان فرانسوی خریداری و در این کشور اکران شدند.



ماه گذشته کلیه بلیت های جشنواره ظرف مدت 20 دقیقه از طریق اینترنت پیش فروش شد.

