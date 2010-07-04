به گزارش خبرگزاری مهر از اسکرین دیلی جشنواره امسال با مشارکت و سرمایه گذاری انجمن فیلم بریتانیا و موسسه سی ان سی فرانسه برگزار میشود و یکی ازمهم ترین گردهمایی های سینمای بریتانیاست که محصولات سینمای جزیره را به پخش کنندگان و مخاطبان فرانسوی معرفی می کند.
امسال بیست و یکمین دوره جشنواره دینارد از 6 تا 10 اکتبر ( 14 تا 18 مهر) برگزار می شود که آثار برجسته و تحسین شده سینمای انگلستان از جمله "سالی دیگر" ساخته مایک لی و " مسیر ایرلندی" به کارگردانی کن لوچ در آن به نمایش در می آید.
سال گذشته سه فیلم برجسته به نمایش در آمده در این جشنواره یعنی " روشنایی سفید" ، " او ، یک چینی " و " باربارا هولانیکی: ورای بیبا" توسط پخش کنندگان فرانسوی خریداری و در این کشور اکران شدند.
ماه گذشته کلیه بلیت های جشنواره ظرف مدت 20 دقیقه از طریق اینترنت پیش فروش شد.
جشنواره فیلم دینارد ویژه نمایش فیلمهای بریتانیایی در فرانسه امسال با نمایش فیلم " پسری از ناکجا آباد" ساخته سم تیلور وود افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر از اسکرین دیلی جشنواره امسال با مشارکت و سرمایه گذاری انجمن فیلم بریتانیا و موسسه سی ان سی فرانسه برگزار میشود و یکی ازمهم ترین گردهمایی های سینمای بریتانیاست که محصولات سینمای جزیره را به پخش کنندگان و مخاطبان فرانسوی معرفی می کند.
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