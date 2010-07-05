فدراسیون جهانی پیشنهاد ایران را پذیرفت/ تشکیل شورای سیاستگذاری آسیا

سید محمد پولادگر که برای دیدار با مسئولان اتحادیه آسیا و فدراسیون جهانی عازم کره‌جنوبی شده بود پس از بازگشت به تهران ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: در این سفر سه جلسه با رئیس فدراسیون جهانی، رئیس اتحادیه آسیا و همچنین رئیس جدید مرکز آموزش جهانی داشتیم که نتایج رضایت بخشی در پی داشت.

وی ادامه داد: در دیدار با دکتر"چو" رئیس فدراسیون جهانی اعتراض خود را به تغییر غیرمنطقی قوانین جام جهانی بیان کردیم. رئیس فدراسیون جهانی هم با پذیرفتن این اعتراض خواستار توضیح مسئولان برگزاری شد. که در نهایت پس از آنکه توضیح آنها قانع کننده نبود مقرر شد از دوره آینده به صورت همان 5 وزن برگزار شود.

رئیس فدراسیون افزود: به دلیل آنکه زمانی برای تغییر نبود خواستیم که حداقل قانون تعیین فرد برنده با سکه و برگزاری راند طلایی را تغییر دهند که ایشان قبول کرد و اعلام کردند که در جلسه سرپرستان تیم ها قبل از آغاز مسابقات این موضوع مطرح خواهد شد. ضمن اینکه در صورت تساوی به جای یک راند مبارزه، یک بازی کامل برگزار خواهد شد.

پولادگر ادامه داد: گزارش کاملی از نحوه آماده سازی مرکز جهانی تکواندو به "چو" ارائه دادیم و خواستیم برنامه های خود را برای این مرکز اعلام کنند که در اولین اقدام برگزاری یک دوره کلاس داوری بین المللی واگذار شد که تاریخ آن را به زودی پس از هماهنگی با "شکیر شربات" رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی اعلام خواهد شد.

وی به دیدار خود با "دای سون لی" رئیس اتحادیه آسیا نیز اشاره کرد و گفت: در این دیدار اعتراض خود را به مشکلات برگزاری و همچنین اعمال سلیقه در داوری اعلام کردیم. ما معتقدیم برای تکواندو آسیا یک نفر تصمیم گیری می کند به همین دلیل خواهان تشکیل شورای سیاست گذاری در اتحادیه آسیا شدیم.

نایب رئیس اتحادیه تکواندو آسیا ادامه داد: با تشکیل این شورا از پس تمامی تصمیمات تکواندو در قاره کهن باید در این شورا مطرح و سپس تصمیم گیری شود. رئیس اتحادیه آسیا با این پیشنهاد موافقت کرد و قرار شد زمان تشکیل اولین جلسه تعیین و تمامی مشکلات در این جلسه مطرح شود.

پولادگر در مورد میزبانی تایلند در انتخابی المپیک گفت: این موضوع روی شکایت چین مطرح شده است. چینی ها معتقدند اتحادیه آسیا از میزبانی تایلند برای این رقابتها حمایت کرده است که قرار شد در شورای اجرایی فدراسیون جهانی که در اردومچی تشکیل خواهد شد این موضوع بررسی شود. ولی ما معتقدیم که فدراسیون جهانی برای حفظ استقلال اتحادیه ها که بازوان فدراسیون جهانی هستند تلاش کند، چرا که این مسئله به افزایش قدرت فدراسیون جهانی منجر خواهد شد.

رئیس فدراسیون تکواندو درمورد دیدار خود با رئیس جدید مرکز آموزش فدراسیون جهانی گفت: مدتها بود که "کوکی وان" (مرکز آموزش فدراسیون جهانی) در بخش مدیریت دچار مشکل بود و اختلافات این مرکز با فدراسیون جهانی منجر به تغییر یک سرپرست و یک رئیس در مدت زمان اندک شدف با آمدن "کانگ" که با wtf هماهنگ است و ایده های خوبی دارد این مشکلات را از بین برد و مقرر شد از مرکز جهانی تکواندو در تهران برای برگزاری دوره های بازآموزی و دانش افزایی مربیگری استفاده شود.

پولادگر در پایان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر میزبانی دوره داوری هماهنگی المپیک گفت: میزبانی این دوره شرایط خیلی سخت است، باید از 100 نفر داور با هزینه خودمان پذیرایی کنیم. ضمن اینکه تمامی هزینه های 5 مدرس دوره را باید پرداخت کنیم. ما یک داور برای المپیک می توانیم اعزام کنیم که این سهمیه را نیز به دست خواهیم آورد، فکر نمی کنیم صرف چنین هزینه سنگینی لزومی داشته باشد.