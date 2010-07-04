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۱۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۰

با آبرسانی از سد کوثر؛

300 هکتار از اراضی کشاورزی "لیشتر" گچساران به زیرکشت ذرت رفت

300 هکتار از اراضی کشاورزی "لیشتر" گچساران به زیرکشت ذرت رفت

یاسوج - خبرگزاری مهر: فرماندار گچساران گفت: با بهره برداری از فاز اول طرح آبرسانی به دشت لیشتر از سد کوثر، 300 هکتار از اراضی کشاورزی این دشت به زیر کشت ذرت رفت.

سید اکبر علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: کار انتقال آب سد کوثر به دشت لیشتر به پایان رسیده و مشکل انتقال و توزیع آب به مزارع و واگذاری انشعاب به کشاورزان دشت لیشتر مرتفع شده است و کشاورزان این دشت در کشت امسال از آب سد کوثر بهره مند خواهند شد.

وی طرح آبرسانی به دشت لیشتر را یکی از بزرگترین طرحهای آبرسانی کشاورزان استان عنوان کرد و اظهار داشت: با بهره برداری کامل از این طرح حدود پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی دشت لیشتر مشروب خواهند شد.

علیزاده افزود: کار زهکشی و انشعابات بین مزارع در دست اقدام است که با تسطیح کامل اراضی و اجرای کامل طرح زهکشی، مزارع تمامی کشاورزان از آب این سد بهره مند خواهند شد.

فرماندار گچساران بیان داشت: با بهره برداری کامل از این طرح بخش کشاورزی شهرستان متحول می شود و زمینه برای اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان فراهم خواهد شد.

کد مطلب 1111693

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