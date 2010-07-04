300 هکتار از اراضی کشاورزی "لیشتر" گچساران به زیرکشت ذرت رفت

سید اکبر علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: کار انتقال آب سد کوثر به دشت لیشتر به پایان رسیده و مشکل انتقال و توزیع آب به مزارع و واگذاری انشعاب به کشاورزان دشت لیشتر مرتفع شده است و کشاورزان این دشت در کشت امسال از آب سد کوثر بهره مند خواهند شد.

وی طرح آبرسانی به دشت لیشتر را یکی از بزرگترین طرحهای آبرسانی کشاورزان استان عنوان کرد و اظهار داشت: با بهره برداری کامل از این طرح حدود پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی دشت لیشتر مشروب خواهند شد.

علیزاده افزود: کار زهکشی و انشعابات بین مزارع در دست اقدام است که با تسطیح کامل اراضی و اجرای کامل طرح زهکشی، مزارع تمامی کشاورزان از آب این سد بهره مند خواهند شد.

فرماندار گچساران بیان داشت: با بهره برداری کامل از این طرح بخش کشاورزی شهرستان متحول می شود و زمینه برای اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان فراهم خواهد شد.