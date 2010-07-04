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۱۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۵۴

رئیس هیئت شمشیربازی استان سمنان انتخاب شد

رئیس هیئت شمشیربازی استان سمنان انتخاب شد

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت شمشیربازی استان سمنان با حضور رئیس فدراسیون شمشیر بازی و برگزاری مجمع عمومی به مدت چهارسال انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حسن رهایی پیش از ظهر یکشنبه به عنوان تنها کاندیداری ریاست هیئت شمشیربازی استان سمنان با کسب آرا کامل در مجمع  چهار سال دیگر به عنوان رئیس هیئت شمشیربازی استان سمنان انتخاب شد.

انتخابات هیئت شمیربازی استان سمنان که با حضور رئیس فدراسیون شمشیربازی کشور برگزار شده بود نیزهمچون بسیاری از دیگر هیئتها با یک نامزد برگزار شد.

مدیرکل تربیت بدنی استان سمنان در این نشست با اشاره به اینکه استان سمنان می تواند میزبانی برگزاری اردوهای تیم ملی و رقابتهای کشوری باشد، گفت: سمنان می‌تواند به عنوان یک استان افتخارآفرین در رشته شمشیربازی فعالیت داشته باشد.

همت هادیان افزود: هیئتهای ورزشی باید تعامل خود را با دستگاههای اجرایی بیشتر کرده تا مشکلات مالی خود را با کمک دستگاه ها برطرف کنند.

وی با اشاره به نزدیکی استان سمنان به تهران و پتانسیلهای موجود در استان گفت: نداشتن حامیان مالی مشکل ورزش استان است. 

کد مطلب 1111708

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