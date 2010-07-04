استانداری و فرمانداری با ساخت و ساز در حریم تهران برخورد کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صباح الدین متقی با بیان اینکه تهران به عنوان پایتخت کشور باید شرایط خاص خود را داشته باشد تا به عنوان الگویی برای سایر کلان شهرها باشد، تصریح کرد: در حال حاضر 9 منطقه 17 ، 15، 20، 18، 19، 22، 5، 1 و 4 در تهران مناطقی هستند که در مجاورت حریم شهر قرار دارند و از این جهت به لحاظ نظارت و حفاظت از حساسیت ویژه ای برخوردارند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین ساخت و سازهای غیر مجاور در محدوده روستاها انجام می شود افزود: روستاها تعریف خاص خود را دارند و اگر جمعیت آنها از حد نصاب بالاتر رود تبدیل به شهر می شوند و چنانچه ساخت و ساز آن درغیر از قالب طرح هادی انجام شود، غیر مجاز است.

مدیر کل حریم شهرداری تهران تصریح کرد: یکی از روستاهایی که این مشکلات در مورد آن وجود دارد، روستای "مرتضی گرد" است که به منطقه 19 وصل شده است و در مدت کوتاه کمتر از چهار ماه بیش از سه هزار واحد در آن ساخته شد و بلافاصله ساکنانی در آن مستقر شدند.

متقی افزود: این موضوع موجب شد تا متاسفانه علی رغم تمهیداتی که برای اجرای قانون در اختیار فرمانداری قرار داده شده و تصمیماتی که برای مقابله با این معضلات اتخاذ شد، هیچ اعمال قانونی انجام نشود و اگر استانداری و فرمانداری با این رویکرد پیش بروند ، ارزش قانون کمرنگ شده و تجاوز به قانون از سمت خلافکاران بیشتر می شود.

به گفته وی، این موضوع نیازمند آن است تا استانداری و فرمانداری به هر شیوه ای که لازم است تصمیم بگیرند تا چنین مشکلاتی به سایر روستاها تسری پیدا نکند، چرا که در نهایت، این شهروندان تهرانی هستند که از این موضوع متضرر می شوند.

مدیر کل حریم افزود: چنانچه مسئولان به این موضوع توجه نکنند، اسکانهای غیر رسمی و مهاجرت پذیریهای بی رویه استمرار یافته و در مقابل سایر برنامه های در نظر گرفته شده برای کلان شهر تهران دچار اختلال و مشکل می شود.