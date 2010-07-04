ایجاد اشتغال برای جوانان باعث توسعه هرمزگان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد جباری صبح یکشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان بیان کرد: در ایجاد فرصتهای شغلی دستگاههای مختلف باید به فارغالتحصیلان و جوانان توجه ویژه داشته و آنها را در اولویت قرار دهند.
وی ادامه داد: باید در ایجاد فرصتهای شغلی به موازی کاری و اشتغالهای مجددی که از طرف دستگاههای مختلف به وجود میآیند توجه و جلوی آن گرفته شود.
ناظر کارگروه اشتغال در مجلس افزود: از بزرگترین دغدغههای مسئولان باید از بین بردن بیکاری و ایجاد اشتغال برای توسعه استان باشد.
نیروهای غیربومی جذب دستگاههای دولتی شوند
در ادامه جلسه حسین هاشمی تختی استاندار هرمزگان افزود: برای ایجاد اشتغال باید ارزیابی ها به صورت دقیق صورت بگیرد و دستگاههای مختلف باید سعی کنند به تعهدات خود در ایجاد فرصت شغلی عمل کنند.
وی عنوان کرد: دستگاهها به میزان توانایی و قدرت خود باید فرصتهای شغلی ایجاد کنند که این عمل یکی از شاخصهای ارزیابی مدیران محسوب میشود.
استاندار هرمزگان تاکید کرد: هیچگونه بخش نامه و یا صحبتی در مورد عدم استخدام نیروی غیر بومی وجود نداشته و دستگاهها باید در جذب از نیروی غیر بومی نیزاستفاده کنند.
هاشمی تصریح کرد: دستگاه ها باید در بکارگیری نیرو سهم استان هرمزگان را با توجه به تخصص آنها رعایت کنند.
وی خاطرنشان کرد: بومیان باید برای اشتغال جایگاه داشته باشند که این از توصیههای دولت برای رفع بیکاری در استانهاست.
استاندار هرمزگان بیان داشت: در استخدام نیروها باید به عدالت و کارآمدی توجه داشته و نیرو سازی به صورت فعال وجود داشته باشد.
