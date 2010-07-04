"شیر و عسل" 340 میلیون تومانی شد

سیدمحسن وزیری تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: اکران "شیر و عسل" این روزها در پنج سینما ادامه دارد، فروش فیلم به 340 میلیون تومان رسیده است. پس از پایان اکران این فیلم برای نمایش آن در شبکه نمایش خانگی برنامه‌ریزی می‌کنیم و امیدواریم "شیر و عسل" شش ماه دیگر وارد آن شود.

وی ادامه داد: با توجه به رونق بازار فوتبال و بازی‌های جام جهانی فروش "شیر و عسل" قابل قبول بوده هرچند مطابق انتظار پیش نرفته‌ایم و اگر فیلم در شرایط بهتری اکران می‌شد فروش بیشتری داشت.

در فیلم "شیر و عسل" پوریا پورسرخ، مهران غفوریان، مهران رجبی، یوسف صیادی، حسین رفیعی‌، فتحعلی اویسی، علی صادقی، افسانه پاکرو و فلور نظری بازی کرده‌اند.

تهیه‌کننده "شیر و عسل" سیدمحسن وزیری است، آرش معیریان فیلمهای "کما"، "چپ دست"، "شارلاتان" و "آنکه دریا می‌رود" را کارگردانی کرده است.