یک میلیون نفر روز خدمات به روستاهای خراسان رضوی ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سردار غیاثی ظهر یکشنبه در آغاز افتتاحیه طرح بسیج سازندگی معنوی خراسان رضوی افزود: در سال گذشته بالغ بر یک میلیون و 500 هزار نفر روز کار شامل بسیج طلاب، جامعه پزشکی, دانشجویی، محلات؛ دانش آموزی و فرهنگیان به روستاهای محروم و مناطق کم برخوردار استان خدمت رسانی کردند.

جانشین فرمانده سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوی اظهار داشت: امسال این سهمیه برای بیش از دو میلیون و 300 هزار نفر روز کار در سطح روستاهای محروم تدارک دیده شده است.

غیاثی بیان کرد: بسیج سازندگی خراسان رضوی در طول سه سال فعالیت خود در مناطق و روستاهای محروم استان توانست رتبه نخست کشور را به خود اختصاص دهد.

این مسئول با بیان اینکه فعالیتهای بسیج سازندگی خواستگاه مقام معظم رهبری در راستای غنی سازی اوقات فراغت جوانان است ادامه داد: بسیج سازندگی مجری ذی صلاح طرحهای دولتی در جهت کمک به محرومیت زدایی است.

وی تاکید کرد: بسیج با توجه به ظرفیتها و اهدافی که برای غنی سازی اوقات فراغت پیش بینی کرده است با استفاده از توانمندی ها در جهت محرومیت زدایی گام بر می دارد.

سردار غیاثی با اشاره به اینکه فعالیت های بسیج در قالب هشت عرصه تعریف شده است بیان داشت: امور خدمت رسانی به مناطق محروم درعرصه های عمران و آبادانی، منابع طبیعی، بهسازی، خدمات بهداشتی، آموزش فنی حرفه ای، علمی آموزشی، خدمات رسانی و اشتغالزایی انجام می پذیرد.

جانشین فرمانده سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوی افزود: برنامه های سپاه امام رضا(ع) استان در قالب اردوهای جهادی در 300 عنوان فعالیت تعریف شده است.

وی با اشاره به اینکه در قالب اجرای طرح های زودبازده 23 مصوبه داشتیم، اضافه کرد: در حال حاضر برای اجرای اردوهای جهادی با 30 دستگاه استانی توافق نامه هایی به امضا رسیده است تا بسیجیان به طرحها وارد و در امور سازندگی گام بردارند.

سردار غیاثی اظهار امیدواری کرد که طرح ها با همت بسیجیان با کیفیت بالا انجام شود.