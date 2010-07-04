به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، نادر میرشکار صبح یکشنبه در نشست خبری به تولید روزانه 120 تا 130 تن شیر در استان اشاره کرد و افزود: 50 درصد شیر تولیدی استان در شبکه توزیع خانوار قرار گرفته و بقیه صرف تولید فرآورده های لبنیاتی و صدور به خارج از استان می شود.

رئیس سازمان بازرگانی درباره بحث یارانه های شیر اظهار داشت: درمورد شیر هیچ یارانه ای حذف نشده و فقط به دلیل تولید مازاد دامداران بحث توزیع تلفیقی اجرایی می شود.

وی با اشاره به توزیع 52 تن شیر به صورت روزانه گفت: با توزیع تلفیقی خدمات بیشتری ارائه شده و صف های شیر حذف شده است.

وی از افزایش 120 درصدی کشف کالاهای قاچاق در سه ماه اخیر خبر داد و اظهار داشت: با شروع شناسایی انبارها رسمی کالا در استان از قاچاق کالاهایی از قبیل سیگار، کبریت، تنباکو، ناس و... جلوگیری و با متخلفان برخورد شده است.

وی در ادامه جزئیات بسته نظارت و بازرسی طرح هدفمند کردن یارانه ها در استان را تشریح کرد و افزود: وزارت بازرگانی به منظور اعمال نظارت و کنترل لازم بازار در جریان قانون هدفمند کردن یارانه ها و برای پیش گیری از افزایش نرخ کالا و خدمات، بسته نظارتی و بازرسی را به تصویب رسانده و با تشکیل ستادهایی در استان ها بحث پالایش نوسانات را مورد رسیدگی و نظارت قرار می دهد.

وی هدف از تشکیل ستاد بررسی و کنترل قیمت را اتخاذ سیاست های کلی در مورد تغییرات قیمت ها و تعادل عرضه و تقاضای کالاها و خدمات در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها دانست و گفت: با سواستفاده های اجتماعی از شرایطی که اجرای طرح هدفمند سازی به وجود می آورد برخورد خواهد شد.

وی افزود: در بحث ذخیره سازی پیش بینی های لازم انجام شده و در این باره باید به سمتی پیش برویم که کمترین نگرانی را در اجتماع شاهد باشیم.

به گفته وی در حال حاضر یکی از سیاست های اصلی بازرگانی تولید صنعتی نان با حداقل هزینه و تولید انبوه است که در خراسان جنوبی به دلیل فرهنگ و گرایش مردم به سمت نان های سنتی هنوز عملی نشده است.

میرشکار با اشاره به برنامه های نظارتی و بازرسی و کنترل بازار بیان کرد: در این بسته سیاستی همه انبارهای رسمی و غیررسمی و نمایندگی ها را شناسایی و در حال رصد هستیم تا افزایشی نامرتبط در واحدهای تولیدی استان نداشته باشیم.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی بیان داشت: هنوز موردی از احتکار در استان مشاهده نشده است.

وی با اشاره به اینکه از ظرفیت اصناف و مجامع امور صنفی به عنوان بازوی توانمند برای بازرسی و آگاهی از وضعیت توزیع در بازار استفاده خواهد شد، خاطرنشان کرد: نظارت، خاص بخشهای عمومی نبوده و بخش های دولتی و خصوصی را هم شامل می شود.

میرشکار گفت: در صورت تخلف هر یک از این بخش ها برخوردهای تعزیراتی انجام خواهد شد.

وی اظهار داشت: کالاهایی که در سبد هزینه خانوار نقش اساسی دارند مشخص شده و هم زمان با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از طریق کمیسیون نظارت قیمت گذاری می شود.

وی از فعالیت 12 نانوایی آزادپز در مرکز استان خبر داد و تصریح کرد: وزارت بازرگانی با اجرای طرح یارانه‌ ها نسبت به وضعیت و قیمت‌ها حساس می ‌شود و به شدت با احتکار و تخلفات احتمالی برخورد می ‌کند.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی گفت: با رصد قیمت بازار واحدهای تولیدی استان را شناسایی و قیمت تمام شده آنها را رصد می‌ کنیم .

وی گفت: با اطلاع رسانی درست، علاوه بر آنکه جلو سو استفاده افراد فرصت طلب گرفته می شود، زمینه های تشویش اذهان عمومی نیز برطرف خواهد شد.

میرشکار با بیان اینکه با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، بخش تولید به جایگاه واقعی خود دست می یابد، افزود: اجرای این قانون به آشکار شدن و حذف رانت ها در عرصه اقتصاد می انجامد و منابع مالی نیز به فضای سرمایه گذاری و تولید هدایت خواهد شد.