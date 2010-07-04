بهمن دری با مجید حمیدزاده دیدار کرد / تاکید بر تسریع در صدور مجوز موسسات فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن دری معاون فرهنگی وزارت ارشاد ساعت 17 عصر روز گذشته (شنبه 12 تیر) ضمن بازدیدی یکساعته از دفتر توسعه مشارکتهای فرهنگی و هنری این وزارتخانه، با مجید حمیدزاده مدیر این مرکز دیدار و گفتگو کرد.
معاون فرهنگی وزیر ارشاد همچنین بر لزوم تکریم ارباب رجوع، پرهیز از رفتارهای غیراصولی، رابطهای و غیرکاری و ظابطهمند شدن امور و مطابقت آنها با قانون تاکید کرد.
دری همچنین با اشاره به انتقال سازمانی دفتر توسعه مشارکتهای فرهنگی و هنری ارشاد از معاونت طرح و برنامه به معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد، ابراز امیدواری کرد این تغییر در چارت اداری وزارتخانه، موجب قرار گرفتن فرهنگ در اولویت کاری دفتر یادشده شود.
در این دیدار مجید حمیدزاده مدیر دفتر توسعه مشارکتهای فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم گزارشی از فعالیتهای و برنامههای در دست اقدام این مرکز ارائه کرد.
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