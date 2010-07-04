"دشمن عمومی شماره دو" به بازار کتاب آمد

به گزارش خبرنگار مهر، در این رمان که برای نوجوانان نوشته شده است هوروویتس همانند دیگر داستانهای پلیسیاش ماجراهای تیم دایموند پلیس گیج و گولی را حکایت میکند که به همراه برادر نوجوانش موفق به حل پروندهای عجیب غریب میشود.
در "دشمن عمومی شماره دو" داستان نوجوان بزهکاری را میخوانیم که در زندان نقشهای طرح کرده است که میتواند همه چیز را از بین ببرد، اما نیک دایموند کارآگاه نوجوان در یکی از پر خطرترین عملیات خود تا آستانه مرگ پیش میرود اما سرانجام موفق میشود نقشه او را باطل میکند.
در این رمان آمده است: مامان پاورز مقداری غذا در آشپزخانه جا گذاشته بود که تیم با آن ناهار درست کرد. چه ناهاری! نان تست را سوزاند و تخم مرغهایی درست کرد که مثل سیمان سفت شده بود ولی آنقدر گرسنهام بود که همه را خوردم. خیلی مسخره است که آدم وقتی در معرض خطر قرار میگیرد، گرسنهاش میشود...
برادران دایموند در چندین اثر دیگر از هوروویتس هم ظاهر شدهاند که از آن جمله میتوان به "جنوب از جنوب غربی"، "مدرسه شوم"، "گذرگاه اسکلت"، "شاهین مالتی" و "ضربه عقاب" اشاره کرد.
کتاب "دشمن عمومی شماره دو" با شمارگان 2500 نسخه در 259 صفحه و به قیمت 4200 تومان منتشر شده است.
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