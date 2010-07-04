ساخت اجاق خورشیدی در کرج با امکان استفاده در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج در این خصوص گفت: این اجاق به کمک گرمای خورشید، امکان تهیه غذا را فراهم می کند و در این وسیله دیگر نیازی نیست که از انرژی سوختهای دیگر استفاده شود.

علی اصغر توفیق ادامه داد: ساخت این وسیله کمک می کند که میزان مصرف انرژی به حداقل برسد و بتوانیم با کمک انرژی رایگان خورشید، غذا را تهیه کنیم ضمن اینکه استفاده از این وسیله، بسیاری از ضررهای احتمالی را نیز به همراه ندارد.

وی عنوان کرد: این اجاق در مسیر مستقیم خورشید گذاشته می شود و تابش گرما و نور خورشید بر آن، امکان تهیه غذا از مواد غذایی که در آن ریخته شده را فراهم می کند.

نوع کوچک این وسیله تا 100 درجه گرم می شود

این مسئول اظهار داشت: این وسیله تا 100 درجه گرم می شود که این میزان، میزان گرمای مورد نیاز برای تهیه برخی از غذاها است ضمن اینکه این امر مختص ابعاد کوچک اجاق یادشده است.

توفیق خاطرنشان کرد: اجاق یادشده در دو ابعاد کوچک و بزرگ تهیه شده و ابعاد بزرگ آن تا 300 درجه سانتی گراد نیز گرم می شوند و می توان در آن، میزان غذای بیشتری را تهیه کرد.

وی اضافه کرد: یکی از موارد مصرف این وسیله در زمان مسافرت است زیرا در این زمان ممکن است به تهیه غذا نیاز پیدا کنیم اما سوخت مورد نظر را در دسترس نداشته باشیم در حالیکه با کمک این وسیله، غذا بدون نیاز به سوخت تهیه می شود.

این وسیله در زمان بروز حوادث غیرمترقبه نیز به کار می آید

توفیق افزود: همچنین این وسیله در زمان بروز حوادث و سوانح غیرمترقبه نیز به کار می آید و افراد می توانند در زمانی که برخی از انرژی ها به دلیل بروز اینگونه سوانح قطع شده، به صورت موقت از اجاق خورشیدی برای تهیه غذا استفاده کنند.

وی یادآور شد: بحثهایی نیز در خصوص تولید انبوه این وسیله مطرح شده و در صورت امکان،؛ اجاق خورشیدی را به تولید انبوه خواهیم رساند و همه می توانند از این وسیله بهره مند شوند.

قیمت این محصول در صورت تولید انبوه چندان بالا نخواهد بود

توفیق اضافه کرد: البته قیمت این محصول در صورت تولید انبوه چندان بالا نخوهد بود و تلاش خواهیم کرد که با قیمت منصفانه عرضه شود تا همه بتوانند از آن استفاده کند.

وی افزود: جنس بیرونی وسیله یادشده از پلاستیک و جنس داخلی نیز از صفحات آلومینیومی و آینه با صفحات پلاستیکی نقره ای است.

این مسئول یادآور شد: اینگونه صفحات می توانند از انرژی خورشیدی استفاده کنند و عملیات متمرکز کردن را انجام دهند که این امر بر کارآیی آنها می افزاید.