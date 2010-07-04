کامرانی فر شانس قضاوت در نیمه نهایی را دارد/ "حسن" افتخار داوری ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عنایت با اشاره به اینکه امشب لیست نهایی داوران چهاردیدارپایانی جام جهانی اعلام خواهد شد، اظهار داشت: فیفا با توجه به قضاوت های خوبی که آرکانادوا (مکزیک)، هوارو و روشن ایرماتوف (ازبکستان) در مراحل قبلی داشته اند شانس آنها برای قضاوت دیدارهای نیمه نهایی و حتی فینال بسیار زیاد است.

وی افزود : با توجه به اینکه در رقابت های جام جهانی امسال آفساید گیری یکی از مشکلات داوری مسابقات بود تیم داوری که کامرانی فر در آن کمک داور اول است برای قضاوت درچهار دیدارباقی مانده ازشانس زیادی برخوردار است و انتخاب داوران نهایی به نظرکمیته داوران فیفا بستگی دارد.

رئیس کمیته داوران ادامه داد: ماندن کامرانی فر تا پایان جام جهانی در آفریقای جنوبی افتخاری برای جامعه داوری فوتبال ایران دانست و تصریح کرد: با توجه به عملکرد خوبی که کامرانی فر در این مسابقات داشته احساس می کنم که تیم داوری او دیدار رده بندی را قضاوت کند. البته شاید این اتفاق هم نیافتد.



عنایت در پایان با اشاره به فیلمبرداری ویژه و از زوایای مختلف رقابت های جام جهانی گفت: فیلمبرداری مسابقات بسیارعالی است ، بطوری که صحنه های مسابقات یک کلاس داوری آموزشی بسیارعالی برای داوران تلقی می شود.