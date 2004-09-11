به گزارش خبرگزاري مهر، منصور روشناسي با اعلام اين مطلب كه تاسيس بانك اختصاصي شهرداري تهران موجب تبعيض ميان موقعيت اين شهرداري با ديگر شهرداريهاي كشور مي شود، گفت: از آنجايي كه طرح تاسيس بانك اختصاصي شهرداري تهران تبعيض آشكاري در جذب وامها و اعتبارات داخلي وخارجي را فراهم مي كند و خواه ناخواه موجب اقتدار شهرداري تهران برديگر شهرداريهاي كشور مي شود، نياز به جديد نظر كلي دارد.

وي تبعيض در ارائه خدمات وتحميل هزينه هاي مازاد بر كشور را از ديگر دلايل مخالفت شوراي عالي استانها با تاسيس بانك اختصاصي شهرداري تهران عنوان نمود و تصريح كرد: در صورتي كه امكان اعطاي مجوز تاسيس بانك وجود داشته باشد، بايستي اين مجوز به نحوي واگذار شود كه تمام شهرداريهاي كشور بتوانند از مزاياي آن بهره مند شوند.

روشناسي در جلسه هيات رييسه شوراي عالي استانها افزود: مي توان سازمان شهرداريها را به بانك شهرداريها با سهام مشخص براي هر شهرداري تبديل نمود.

وي با اشاره به اينكه شوراي عالي استانها مطلب فوق را به صورت ماده واحده در تيرماه 83 مورد تصويب قرار داده و به عنوان يك پيشنهاد به دولت ارسال نموده است، گفت: پيشنهاد تاسيس بانك شهرداريهاي كشور از سوي شوراي عالي استانها براساس ماده 101 قانون اساسي ارائه شده و هدف آن جلوگيري از تبعيض در برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنهاست.

رييس شوراي عالي استانها يادآور شد: هيچ گونه مغايرت قانوني از سوي وزارت كشور نيز در اين خصوص به شوراي عالي استانها اعلام نشده است.