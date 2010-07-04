مراسم سالگرد ربوده شدن 4 دیپلمات ایرانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم که سفرا، ‌روسای نمایندگی‌ها و دیپلماتهای خارجی مقیم تهران در آن حضور داشتند پیام رئیس جمهور اسلامی ایران قرائت شد.

همچنین در این مراسم خانواده محسن موسوی احمد متوسلیان، کاظم اخوان و تقی رستگار مقدم 4 دیپلمات ایرانی ربوده شده در لبنان حضور داشتند.

منوچهر متکی وزیر امور خارجه در این مراسم و در جمع سفرا و روسای نمایندگی‌ها سخنرانی کرد.

مشروح سخنان متکی و پیام محمود احمدی نژاد رئیس جمهور که توسط مریم مجتهدزاده مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز مشارکت امور زنان که همسر سیدمحسن موسوی یکی از دیپلماتهای ربوده شده ایرانی است قرائت شد متعاقباً منتشر خواهد شد.