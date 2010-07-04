  1. سیاست
۱۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۱۱

با حضور متکی؛

مراسم سالگرد ربوده شدن 4 دیپلمات ایرانی برگزار شد

مراسم بیست و هشتمین سالگرد ربوده شدن 4 دیپلمات ایرانی در لبنان به دست وابستگان رژیم صهیونیستی در کشور لبنان با حضور منوچهر متکی در وزارت امور خارجه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم که سفرا، ‌روسای نمایندگی‌ها و دیپلماتهای خارجی مقیم تهران در آن حضور داشتند پیام رئیس جمهور اسلامی ایران قرائت شد.

همچنین در این مراسم خانواده محسن موسوی احمد متوسلیان، کاظم اخوان و تقی رستگار مقدم 4 دیپلمات  ایرانی ربوده شده در لبنان حضور داشتند.

منوچهر متکی وزیر امور خارجه در این مراسم و در جمع سفرا و روسای نمایندگی‌ها سخنرانی کرد.

مشروح سخنان متکی و پیام محمود احمدی نژاد رئیس جمهور که توسط مریم مجتهدزاده مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز مشارکت امور زنان که همسر سیدمحسن موسوی یکی از دیپلماتهای ربوده شده ایرانی است قرائت شد متعاقباً منتشر خواهد شد.

