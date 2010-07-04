بهره برداری از محصولات فرعی غیرجنگلی در استان سمنان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، رضا ملابراری ظهر یکشنبه درگفتگو با خبرنگاران سمنان گفت: سطح برداشت انواع محصولات فرعی غیرجنگلی در سطح بیش از 25 هزار هکتار از مراتع این استان انجام می شود .

وی با اشاره به اینکه انواع محصولات فرعی غیرجنگلی شامل باریجه، وشق، کتیرا و ... است، گفت: باریجه مهمترین محصول فرعی مراتع محسوب می شود.

وی ادامه داد: پیش بینی شده است سطح برداشت این محصولات نسبت به سال گذشته با بیش از پنج هزار هکتار انجام شود.

مسئول اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان افزود: سال گذشته از 20 هزار هکتار مراتع این استان پنج هزار و 900 کیلوگرم محصول برداشت شد .

ملابراری اضافه کرد: مناطق شمالی سمنان و گرمسار از مهمترین مناطق برداشت باریجه در استان سمنان است که هرکیلو گرم باریجه بین 250 تا 300 هزار ریال ارزش اقتصادی دارد .

وی با اشاره به خواص گیاه باریجه گفت: این گیاه از ذخایر با ارزش صنعتی و دارئی و علوفه کشور است و نیرو دهندهگی، ضد سرماخوردگی، ضد تشنج از مهمترین خواص داروئی باریجه است.