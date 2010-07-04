بهره برداری از محصولات فرعی غیرجنگلی در استان سمنان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، رضا ملابراری ظهر یکشنبه درگفتگو با خبرنگاران سمنان گفت: سطح برداشت انواع محصولات فرعی غیرجنگلی در سطح بیش از 25 هزار هکتار از مراتع این استان انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه انواع محصولات فرعی غیرجنگلی شامل باریجه، وشق، کتیرا و ... است، گفت: باریجه مهمترین محصول فرعی مراتع محسوب می شود.
وی ادامه داد: پیش بینی شده است سطح برداشت این محصولات نسبت به سال گذشته با بیش از پنج هزار هکتار انجام شود.
مسئول اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان افزود: سال گذشته از 20 هزار هکتار مراتع این استان پنج هزار و 900 کیلوگرم محصول برداشت شد.
ملابراری اضافه کرد: مناطق شمالی سمنان و گرمسار از مهمترین مناطق برداشت باریجه در استان سمنان است که هرکیلو گرم باریجه بین 250 تا 300 هزار ریال ارزش اقتصادی دارد.
وی با اشاره به خواص گیاه باریجه گفت: این گیاه از ذخایر با ارزش صنعتی و دارئی و علوفه کشور است و نیرو دهندهگی، ضد سرماخوردگی، ضد تشنج از مهمترین خواص داروئی باریجه است.
به گفته وی، باریجه گیاهی پایا، بلند و برخاسته با ساقه ای ضخیم به ارتفاع هشت دهم تا سه متر است که از این گیاه در امور صنعتی از جمله صنایع نساجی، تولید رنگ و ... استفاده می شود.
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