مصرف مواد مخدر مهمترين عامل گرايش به افسردگي و خودكشي در نوجوانان آمريكايي

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر Denise Hallfors از دانشگاه كاروليناي شمالي در اين زمينه معتقد است : نوجواناني كه در معرض مصرف مواد مخدر و رفتارهاي پرخطر جنسي قرار دارند، نيازمند مراقبتهاي تخصصي هستند .
بر اساس اين گزارش ، پژوهشهاي قبلي نشان مي دهد كه 28 درصد دانش آموزان آمريكايي در دوره متوسطه افسردگي عميق را تجربه كرده اند وخودكشي سومين عامل مرگ در بين افراد 15 تا 19 ساله آمريكايي است .
شايان ذكر است كه ميزان خودكشي موفق در بين افراد 15 تا 19 ساله امريكايي طي دهه 1960 تا 2001 دو برابر شده است .
نظر شما