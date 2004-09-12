بر اساس يك تحقيق مشخص شد : مصرف مواد مخدر مهمترين عامل گرايش به افسردگي و خودكشي در نوجوانان آمريكايي

بر اساس پژوهشي كه بر روي 19 هزار نوجوان آمريكايي در كلاسهاي 7 تا 12 صورت گرفت ، مشخص شد كه افسردگي و قصدخودكشي در بين نوجواناني كه تمايل به مصرف مواد مخدر و مسايل جنسي دارند ، بسيار بيشتر از گروهي است كه فاقد اين تمايلات هستند.