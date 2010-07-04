23 درصد آب آشامیدنی تولیدی آذربایجان غربی هدر می رود

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، مجید آقازاده ظهر یکشنبه در جریان دیدار با امام جمعه میاندوآب افزود: فرسودگی شبکه انتقال و انشعابات غیر مجاز، غیر استاندار بودن انشعابات و خرابی کنتورهای آب از عمده عوامل هدر رفت آب آشامیدنی در آذربایجان غربی است.

وی با اشاره به اینکه امسال 36 میلیارد ریال برای جلوگیری از هدر رفت آب از طریق اصلاح شبکه، تعویض کنتورهای خراب و کنترل مخازن آب هزینه می شود، ادامه داد: مشارکت جدی مردم در زمینه کاهش هدر رفت آب نیز ضروری است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی ضمن اشاره به فرسودگی 25 تا 30 درصدی شبکه های آبرسانی استان، اظهار داشت: امسال 25 پروژه اصلاح شبکه به طور مستمر در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

آقازاده با بیان اینکه کلیه طرحهای اصلاح شبکه های آبرسانی تا پایان سال 89 اتمام می یابد، بیان داشت: هم اکنون در این راستا 51 طرح در بخش آب و 10 طرح در بخش فاضلاب در حال اجراست که برای اجرا و اتمام طرحهای بخش آب 36 میلیارد و 137 میلیون ریال و طرح های بخش فاضلاب 250 میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شده است.

