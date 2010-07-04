حذف برزیل چهار هوادار این تیم را به کام مرگ کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر، دو هوادار اهل هائیتی تیم برزیل پس از بازماندن این تیم از ادامه رقابتهای جام جهانی 2010 خود را جلوی ماشین انداختند و خودکشی کردند.

یک طرفدار متعصب دیگر نیز با چاقو خودزنی کرد و به زندگی اش پایان داد، درحالی که یک طرفدار دیگر از زور خشم و عصبانیت و غصه زیاد دچار حمله قلبی شد و درگذشت.

براساس گزارش یورواسپورت، به اعتقاد خیلی ها فوتبال هیچ حسی ندارد و کسانی نیز هستند که هرگز آن را دنبال نمی کنند. خیلی ها نیز معتقدند که فوتبال فقط یک بازی است که در آن یک تیم پیروز و تیم مقابل بازنده می شود.

این درحالی است که برای بعضی از مردم فوتبال تنها دلیل برای زندگی است. به طوری که این افراد با حذف تیم محبوبشان این اجازه را به خود می دهند که به زندگیشان پایان دهند، مثل همین چهار شهروند اهل هائیتی که از زلزله فاجعه بار زمستان گذشته در این کشور محروم جان سالم به در بردند و اکنون تنها به خاطر حذف تیم برزیل به زندگی خود پایان دادند!

تیم ملی فوتبال برزیل با قبول شکست 2 بر 1 برابر هلند در مرحله یک چهارم نهایی برابر هلند از دور رقابتهای جام جهانی 2010 کنار رفت.