به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس روز یکشنبه طرح تعیین تکلیف چاه‌های آب قدیمی فاقد پروانه بهره برداری که اعاده شده از شورای نگهبان بود، را بررسی اصلاح و تصویب کردند.

مجلس با اصلاح عبارتی ایراد شورای نگهبان به این طرح با رفع کردند.

بر اساس مصوبه مجلس وزارت نیرو موظف شد ضمن اطلاع رسانی فراگیر و موثر به ذی نفعان طی 2 سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای همه چاه‌های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه واقع در همه دشت‌های کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و از سوی وزارت نیرو و دستگاه‌های تابعه استانی شناسایی شده، باشند و بر اساس ظرفیت آبی دشت مرتبط و با رعایت حریم چاه‌های مجاز و عدم اضرار به دیگران عموم مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار از سوی متقاضی پروانه بهره برداری صادر کند.