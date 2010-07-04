  1. سیاست
۱۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۵۴

برای تامین نظر شورای نگهبان؛

طرح تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری اصلاح شد

نمایندگان ملت به منظور تامین نظر شورای نگهبان مصوبه قبلی خود در خصوص طرح تعیین تکلیف چاه‌های آب قدیمی فاقد پروانه بهره برداری را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس روز یکشنبه طرح تعیین تکلیف چاه‌های آب قدیمی فاقد پروانه بهره برداری که اعاده شده از شورای نگهبان بود، را بررسی اصلاح و تصویب کردند.

مجلس با اصلاح عبارتی ایراد شورای نگهبان به این طرح با رفع کردند.

بر اساس مصوبه مجلس وزارت نیرو موظف شد ضمن اطلاع رسانی فراگیر و موثر به ذی نفعان طی 2 سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای همه چاه‌های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه واقع در همه دشت‌های کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و از سوی وزارت نیرو و دستگاه‌های تابعه استانی شناسایی شده، باشند و بر اساس ظرفیت آبی دشت مرتبط و با رعایت حریم چاه‌های مجاز و عدم اضرار به دیگران عموم مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار از سوی متقاضی پروانه بهره برداری صادر کند.

