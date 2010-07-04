به گزارش خبرنگار مهر، محمد شیعی در نشست صبح امروز خود با خبرنگاران که در محل آمفی تئاتر باشگاه پیکان برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: هدف از تشکیل این نشست اعلام اخبار صحیح و دقیق در رسانه‌ها و ارتباط نزدیک و صمیمانه‌تر با خبرنگاران است ضمن اینکه ما ملزم به پاسخگویی شفاف هستیم و با برگزاری این نشست وظیفه خود را در این خصوص به نحو احسن انجام دهیم.

وی با بیان اینکه بحث توجه به ورزش کارگری یکی از دلایل تاسیس باشگاه پیکان بوده است اظهار داشت: ما بودجه مشخصی داریم و باید در بخش کارگری، ورزش قهرمانی و... صرف شود. ما سعی می کنیم که این بودجه را بیشتر در بخش کارگری در رده‌های امید و پایه سرمایه گذاری کنیم.

مدیرعامل باشگاه پیکان در مورد انتخاب احمدزاده که فصل گذشته عملکرد قابل قبولی در مسابقات لیگ نداشت اظهار داشت: برای تغییر مربی باید تفکر حرفه‌ای داشت و ما در هیئت مدیره احساس کردیم نگاه و برنامه احمدزاده به تفکرات باشگاه نزدیک‌ و هماهنگ‌تر است. ضمن اینکه تصمیم گرفتیم با مربی غیر از درخشان که به اهدافمان نزدیک تر است همکاری کنیم. گرچه وی با توجه به بضاعت باشگاه عملکرد خوبی داشت.

وی با بیان اینکه در لیگ امسال بیش از 50 درصد از مربیان تغییر کرده و این براساس خواسته‌های مدیریت و اجرای برنامه بعدی است تاکید کرد: ما در این مدت با دوستان مختلفی مذاکره کردیم و در نهایت جمع‌بندی ما این بود که برنامه های احمدزاده به خواسته‌های مدیریت نزدیک تر است به همین دلیل وی با به عنوان سرمربی فوتبال انتخاب کردیم.

وی در مورد انتخاب پیمان اکبری به جای معمری که چندی پیش تیم والیبال پیکان را قهرمان آسیا کرده بود اظهار داشت: صرف قهرمانی ملاک انتخاب مربی نیست زیرا خود آقای معمری هم جانشین کارخانه که 4 دوره تیم را قهرمان آسیا کرده بود شد. ما احساس کردیم با پیمان اکبری، وحدت رویه تیم و سیاست‌های باشگاه که حرکت به سمت توانگرایی و سازماندهی جدید تیم است بهتر پیش می‌رود. پیمان اکبری 10 سال کاپیتان بود و تجربه بالایی دارد.

شیری اضافه کرد: ما از اشخاص فنی حمایت می‌کنیم و امیدواریم آنها با استفاده از نظرات کارشناسان در مسابقات باشگاهی جهان نتایجی در حد نام ایران و باشگاه ایران خودرو به دست آورند.

وی در پاسخ به این سئوال که باشگاه سایپا از بازیکنانی به نام ابراهیم صادقی به عنوان نارنجی متعصب تقدیر می‌کند اما باشگاه پیکان به راحتی بازیکن مانند طهماسبی که 10 سال در این تیم بازی کرده و کاپیتانش بوده را کنار می‌گذارد، افزود: ما نباید احساسی با مسایل برخورد کنیم ایشان برای تیم زحمت کشیده اما به اندازه زحمتش حق و حقوقش و حتی در مواردی بالاتر از حقوقش دریافت کرده است. پیکان خانه طهماسبی است و ارتباط صمیمانه ما همچنان برقرار است اما براساس سیاست باشگاه هدف ما این بود سن بازیکنان را پایین بیاوریم و اگر برخی بازیکنان را تست می کردیم ممکن بود از اهدافمان دور شویم ضمن اینکه شرایط مدیریت و کاری هر باشگاه با باشگاه دیگر متفاوت است.

وی در پاسخ به این سئوال که جوانگرایی عوارض خطرناکی را برای باشگاه ندارد اظهار داشت: موفقیت در یک باشگاه بستگی به فرد دارد. بحث سرمربی، همدلی بازیکنان حمایت باشگاه و همکاری و تعامل بخشهای مختلف باشگاه از فاکتورهای موفقیت یک تیم است. ما با کمک و حمایت قطعاً برنامه های خود را به سوی موفقیت پیش خواهیم برد.

وی در مورد واگذاری کامل باشگاه پیکان به قزوین اظهار داشت: طی روزهای گذشته نشست‌هایی بین مهندس نجم‌الدین با استاندار قزوین صورت گرفته البته طی برنامه ریزی قبلی قرار بود طی پروسه 4 ساله باشگاه پیکان به قزوین منتقل شود اما بعضی از هماهنگی‌ها و اقدامات صورت نگرفت تا مانند سال گذشته تمرینات در پیکان شهر و مسابقات در قزوین برگزار شود.

شیعی با بیان اینکه بودجه ایران خودرو در سال 87 به علت ضرردهی کارخانه دومیلیارد تومان نسبت به سال قبل کاهش یافته بود تاکید کرد:‌ خوشبختانه پیروزی‌های تیم والیبال در مسابقات قهرمانی آسیا بر روحیه کارگران تاثیر مثبت داشت و از سوی دیگر دیدگاه مدیران را برای افزایش بودجه مطلوب‌تر کرد. قطعاً‌ تغییراتی که در تیمها صورت گرفته برای موفقیت بیشتر باشگاه و اگر تیم فوتبال بتواند سهمیه حضور در آسیا را کسب کند اعدادشان را افزایش خواهیم داد.

وی در پایان با بیان اینکه سقف قرارداد سازمان لیگ را در خصوص جذب بازیکنان کاملاً رعایت کرده است، گفت: ما حتی زیر این سقف با بازیکنانمان قرار داد داریم و هیچ مشکلی در این خصوص نداریم البته در نشستی که با باشگاه دیگر صنعتی داشتیم آنها قول دادند این سقف را رعایت کنند که مسئولیت رعایت نکردن آن با خودشان است.