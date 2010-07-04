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۱۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۶:۰۹

کنسرت "سروستان" برگزار می شود

کنسرت "سروستان" برگزار می شود

کنسرت گروه موسیقی "سروستان" به سرپرستی "فاطمه الیاسی" ویژه بانوان در تاریخ 18 و 19 تیرماه ساعت 16 در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،کنسرت گروه موسیقی "سروستان" با آواز ترانه فراسمی در دو بخش به روی صحنه می رود در بخش نخست تصنیف هایی چون"فروغ دیده"،"آتش کاروان" و "امان" در دستگاه شور اجرا می شود و در بخش دوم قطعاتی چون"آتش دل"، "پیک سحری"،"رفتم" در آواز دشتی برگزار می شود.

لازم به ذکر است فاطمه الیاسی نوازنده "تار"، پونه زارعی"سنتور"،هانیه روحی "عود"،بهنوش کاظمی زاده"کمانچه و کمانچه آلتو"، ندا حسن پور "بم تار"، نازنین بحیرایی "دف ، دایره و دمام" و مرجان بصیری "تنبک" از جمله نوازنده های گروه موسیقی سروستان هستند.  

کد مطلب 1111824

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