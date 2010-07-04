کنسرت "سروستان" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر،کنسرت گروه موسیقی "سروستان" با آواز ترانه فراسمی در دو بخش به روی صحنه می رود در بخش نخست تصنیف هایی چون"فروغ دیده"،"آتش کاروان" و "امان" در دستگاه شور اجرا می شود و در بخش دوم قطعاتی چون"آتش دل"، "پیک سحری"،"رفتم" در آواز دشتی برگزار می شود.

لازم به ذکر است فاطمه الیاسی نوازنده "تار"، پونه زارعی"سنتور"،هانیه روحی "عود"،بهنوش کاظمی زاده"کمانچه و کمانچه آلتو"، ندا حسن پور "بم تار"، نازنین بحیرایی "دف ، دایره و دمام" و مرجان بصیری "تنبک" از جمله نوازنده های گروه موسیقی سروستان هستند.