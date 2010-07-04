پیگیری پرونده 4 دیپلمات ربوده شده با استخدام وکلای بین المللی

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش از ظهر امروز یکشنبه در مراسم بیست و هشتمین سالگرد ربوده شدن 4 دیپلمات ایرانی ربوده شده در لبنان که از سوی عوامل رژیم صهیونیستی صورت گرفته است در جمع سفرا و روسای نمایندگی های خارجی مقیم تهران بیان داشت: به دلیل عدم پاسخگویی رژیم صهیونیستی سرنوشت تعداد قابل توجهی از شهروندان لبنانی واتباع خارجی و دیپلمات های ایرانی در هاله ای از ابهام وجود دارد که تا کنون هیچ گونه اطلاع دقیقی از وضعیت آنها در دست نیست.

وی تاکید کرد: عدم دستیابی به اطلاعات دقیق و متقن در خصوص دیپلمات های ایرانی به این دلیل است که هیچ یک از احزاب و شخصیت های لبنانی هیچ گونه اطلاعات صحیحی از این افراد در دست ندارند و یا اینکه از پذیرش مسئولیت مستقیم از این موضوع سرباز می زنند.

متکی یادآور شد: البته اینگونه نیست که اطلاعاتی در این خصوص به دست نیامده باشد. جمهوری اسلامی ایران با وجود تمامی مشکلات اطلاعات مفیدی به دست آورده که حاکی از این است که دیپلمات های مذکور در پی بازداشت موقت نیروهای فالانژ که مورد حمایت رژیم صهیونیستی بوده اند به اسرائیل منتقل شده اند.

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه وزارت خارجه سلسله اقداماتی را از ابتدای مفقود شدن این 4 دیپلمات در 2 بعد انجام داده است، تصریح کرد: پیگیری موضوع از طریق محافل بین المللی از جمله سازمان ملل، سازمان های حقوق بشری، کمیته بین المللی صلیب سرخ، اتحادیه اروپا،مجالس ملی کشورها و سازمان های غیردولتی، اقدامات دو جانبه با دولت های لبنان و سوریه شامل بررسی میدانی، اعزام خانواده های مفقودین به لبنان و سوریه، پیشنهاد اقدام مشترک و موافقت دو رئیس جمهور ایران و سوریه مبنی بر تشکیل کمیته حقیقت یابد جهت تحقیق و بررسی موضوع از جمله این اقدامات بوده است.

وی افزود: نهایتا موضوع دیپلمات های ایرانی در چارچوب تلاش های حزب الله لبنان جهت شناسایی و آزادسازی اسرای در بند زندان های رژیم صهیونیستی نیز با واسطه طرف های آلمانی طرح وطبق اقدامات انجام شده و بنا به اخبار منتشره، مقامات اسرائیل کمیته اسرائیلی - آلمانی جهت تعیین سرنوشت دیپلمات های ایرانی را تشکیل داده و موضوع همچنان در دست پیگیری است.

متکی همچنین گفت: گزارش رژیم صهیونیستی ارائه شده به حزب الله هر چند با استناد به منابع نیروهای لبنانی صورت گرفته است لیکن با توجه به اشاره به مجرمین پرونده وقبول تلویحی موضوع به نوبه خود ازحیث تعقیب قضایی حائز اهمیت می باشد.

وزیر خارجه یادآور شد: برای نخستین بار دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش خود در خصوص قطعنامه 1701 در روز 30/8/87 در حضور اعضای شورای امنیت سازمان ملل مزبور به موضوع چهار دیپلمات ایرانی ربوده شده در لبنان اشاره کرده است.

وی افزود: همزمان با بزرگداشت 26 سالگشت چهار دیپلمات ربوده شده در لبنان نمایندگی بیروت اقدام به برگزاری همایشی حقوقی، رسانه ای نمود که در این همایش وزیر خارجه و امور مهاجرین لبنان و رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان لبنان با اشاره به اسامی و عناوین 4 دیپلمات، ربایش این عزیزان در لبنان را اعلام و مسئولیت دولت این کشور و وزارت خارجه لبنان را در مسیر حقیقت یابی از پرونده مزبور اعلام داشتند، برگزاری این همایش از حیث مشارکت دولت و مجلس لبنان و الزام به پیگیری جدی برای نخستین بار حائز اهمیت بسیار بود.

متکی ادامه داد: ارسال نامه از سوی خانواده دیپلمات ها به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در خرداد 87 که از طریق دفتر بیروت تحویل گردیده، اقدام دیگری بوده است. در این نامه و نامه پیگیری نمایندگی به دفتر سازمان در بیروت بر عوامل دخیل در ربایش دیپلمات ها و انتقال آن به سرزمین های اشغالی تاکید گردیده است.

وی گفت: ارسال نامه دولت وقت لبنان (فواد سنیوره) درتاریخ 13 سپتامبر 2008 به دبیرکل سازمان ملل متحد که در آن شرح ماجرای ناپدید شدن چهار دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی ایران دربیروت با ذکر اسامی آنان وبه درخواست پیگیری موضوع از سوی سازمان مزبور برای نخستین بار صورت گرفته است.

متکی تصریح کرد: در این نامه دولت لبنان به مسئولیت ذاتی خویش در پیگیری موضوع اشاره دارد و نیز به موضوع ورود صهیونیست ها به خاک لبنان اشاره می نماید، همچنین به موضوع دیپلمات بودن ربوده شدگان اشاره می کند و آمادگی دولت لبنان را برای پیگیری موضوع، صراحتا بیان می کند.

وزیر خارجه در پایان گفت: با توجه به مستندات فوق الذکر کار پیگیری حقوقی و قضایی پرونده در دو حوزه محلی و خارجی آن از طریق به کارگیری مجرب ترین وکلای بین المللی در دستور کار وزارت امور خارجه قرار دارد.