شبکه های اجتماعی مهمترین عامل کاهش هزینه های مدیریت شهری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مهران مسعودی ظهر یکشنبه در مراسم اجرای طرح توسعه فرهنگی با بیان این مطلب افزود: برگزاری سالانه جشنواره پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در شهرستان کرج که با همت سازمانهای مردم نهاد و فعالان اجتماعی این کلانشهر برگزار میشود گام موثری در راستای تشکیل شبکههای اجتماع محور در راستای پیشگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی است.
این مسئول یادآور شد: فعالیتهای اجتماع محور ضمن کاهش هزینههای موجود عامل مهمی در راستای نظارت بیشتر بر امور اجتماعی است.
وی افزود: شکلگیری این شبکههای اجتماعی میتواند ضمن نیاز سنجی، با بهرهگیری از اساتید نخبه و برجسته این حوزه راهکارهای مناسب و برنامههای مدونی را پیش روی جامعه هدف قرار دهد.
این مسئول ادامه داد: همچنین این فعالیتهای خودجوش ضمن کاهش هزینههای مدیریت شهری بازوی توانمندی در جهت کنترل و نظارت هرچه بیشتر بر امور اجتماعی است.
معاون امور فرهنگی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهزیستی کرج در پایان از شهرداری کرج، سازمانهای مردم نهاد و به ویژه شهرداری منطقه 5 کرج که در راستای اجرای برنامههای فرهنگی و برگزاری جشنواره پیشگیری از آسیبهای اجتماعی پیشگام بودند قدردانی کرد.
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