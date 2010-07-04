تمام مطالبات گندمکاران گلستان پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حمید رضا میرآفتاب بعد از ظهر یکشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: بر اساس پیگیری های به عمل آمده توسط مقامات ارشد وزارت بازرگانی باقی مانده وجه گندم تحویلی کشاورزان گلستانی تا تاریخ 15 تیرماه 1389 به صورت کامل از طریق سامانه جام بانک ملت به حساب آنان پرداخت خواهد شد.

وی اظهار داشت: با توجه به گسترش مراکز خرید در اقصی نقاط استان گلستان، گندمهای مازاد بر نیاز کشاورزان توسط 40 مرکز دایر شده، خریداری و در سیلوهای استاندارد و انبارهای مکانیزه بارگیری شده است.



میرآفتاب گفت: خرید گندم مازاد بر نیاز مصرف کشاورزان گلستانی از دهم خردادماه سال جاری در شهرستانهای گنبد کاووس و آق قلا شروع شده است.



به گفته وی، تعداد مراکز خرید گندم از ابتدای فصل خرید با توجه به میزان کشت و برداشت این محصول در نقاط مختلف استان به تدریج به 90 مرکز افزایش خواهد یافت.



میرآفتاب اظهار داشت: خریداری محصول کشاورزان تا پایان فصل خرید در همه مراکز یاد شده به صورت مداوم ادامه می‌یابد.