"آوات "در راه نوزدهمين جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان اصفهان

به گزارشي خبرگزاري "مهر" ، فيلم آوات كه توسط دفتر تكنولوژي آموزش به صورت ديجيتالي در مناطق كردستان به مدت 75 دقيقه و در سالهاي زمستان 82 و بهار 83 تهيه شده درخواست حضور در بخش مسابقه آثار ويديويي بلند جشنواره را كرده است.

اين فيلم پس از حضور در جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان اصفهان جهت نمايش عمومي به نگاتيو 35 ميلي متري تبديل خواهد شد.

عوامل فيلم عبارتند از : كارگردان و تدوين: رحيم مرتضي وند تهيه كننده، دفتر تكنولوژي آموزشي و رحيم مرتضي وند، فيلمنامه: رحيم مرتضي وند، مشاور فيلم نامه، علي عبدالعلي زاده، تصوير بردار: بهروز صمدي مطلق، صدابردار، سيروس عابديني، صداگذار: اميرحسين اكبري، جانشين توليد: پيمان بهري، هماهنگي توليد: انور رنداني، دستيار اول و برنامه ريزي افشين ناصري، بازيگران و مشاور فرهنگي: فاتح صالحي، مشاور تدوين پيروز كلانتري، امور فني: استوديو مشار ايران، بازيگران: شايان ميري - نيما متقيان - ژاله نيلوفري - نشتيمان رسول نژاد - جميل منصوري - عليرضا اسماعيلي - ابراهيم عباسعلي زاده - فروغ امجدي - الناز غفاري - ژينوس رشادت - ژيلا برهاني - سيما صالحي - صبا ايلوني و علي مهري ... .

انور در سال اول دبستان، معلمي دارد كه او سازگار نيست، ژاله معلمي كه به طور موقت به كلاس آنها مي آيد، با انور دوستي عميقي برقرار مي كند. اما انور خود را از رابطه عاطفي رها ساخته در اشتياق آن است كه روزي يك نويسنده مشهور باشد، آرزوي ديرينه غالب بچه هايي كه به خواندن و نوشتن عشق وافر دارند.